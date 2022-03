La producción de petróleo de fines de 2021 fue la máxima de los últimos 8 años

La producción no convencional ha crecido en forma sostenida y la producción total de petróleo continúa con valores crecientes superando los meses de noviembre y diciembre de 2021 el valor máximo que se registró en octubre 2013. De esta forma, los últimos dos meses del año pasado marcaron el máximo de la producción de petróleo de los últimos 8 años. Los datos son del último informe de hidrocarburos que elabora el Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.

Roberto Carnicer, director del Area Energía de la Facultad de Ingeniería, explicó los últimos datos que arroja el nuevo informe de hidrocarburos y energía que elabora el Instituto de Energía de la Universidad Austral.

“A pesar de que la producción de crudo convencional siguió cayendo, la no convencional ha crecido en forma sostenida. Y la producción total continúa con valores crecientes superando el de octubre 2013. Las condiciones de precios internacionales altos y la eficiencia demostrada en la explotación no convencional han permitido responder con rapidez la pendiente positiva de producción. El resultado es que la producción en los meses de noviembre y diciembre fue la mayor producción de crudo de los últimos 8 años”, explica.

Al mismo tiempo, Carnicer detalla que la penetración del crudo no convencional continúa aumentando y alcanzó en noviembre el 37 % de la producción total.

GAS

Con respecto al gas no convencional, el director del director del Area Energía de la Universidad Austral indicó que su participación frente a la producción total se mantiene en el 52%. “El crecimiento sostenido de número de fracturas y de inversiones que han redundado en la recuperación de la producción de gas, fue fuertemente motivado por haber establecido un mecanismo de contractualización de mediano plazo (4 años al menos) en precios en dólares para la demanda residencial y de generación, dando previsibilidad a las inversiones”, profundizó Carnicer.

Del mismo modo, el profesor de la Facultad de Ingeniería indica que el aumento del precio internacional de gas y de crudo incentiva para aumentar la producción nacional para la exportación y favorece a la industria para seguir creciendo.

Los datos concretos indican que producción de gas natural de noviembre 2021 se ha mantenido estable con respecto a octubre de 2021 y fue inferior en 11 MMm3/d a la máxima de octubre 2019. Aunque muestra la tendencia alcista de producción respecto a 2020 y comienza a evidenciarse la recuperación de la producción no convencional por el impacto del Plan GAS.AR.

El promedio las importaciones de gas fueron en julio y alcanzaron los 50 MMm3/d, con un aporte de GNL que representó los 2/3 de la importación total. La baja del consumo residencial en noviembre redujo casi totalmente las importaciones de GNL (0,2 MMm3/d), siendo el resto casi exclusivamente con gas de Bolivia (8,9 MMm3/d).

Las exportaciones de gas en el mes de noviembre comienzan a ser importantes alcanzando un promedio de 7,9 MMm3/d. Se observa que la importación se produjo por casi los mismos volúmenes que se importaron de Bolivia, es decir, un balance casi cero de importanción. “Todavía faltan infraestructura e inversiones para que esto se pueda producir todos los meses”, señala Carnicer.

