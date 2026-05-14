Zamora monitoreó el avance del nuevo puente sobre Camino Bancalari-Benavídez que mejorará la circulación vehicular

El Municipio de Tigre ejecuta la obra en el cruce con Av. de los Lagos y Camino Barbarita. Contará con dos carriles propios para cada sentido y la ampliación del corredor hasta la calle V50.

El intendente Julio Zamora recorrió el cruce de Camino Bancalari-Benavídez, Barbarita y Av. de los Lagos, donde el Municipio de Tigre realiza la construcción de un puente elevado que eliminará uno de los puntos de mayor congestión del distrito. Partirá a la altura del edificio Officia y cruzará sobre la rotonda de acceso, permitiendo que el tráfico que sale de Nordelta hacia Panamericana circule de manera directa, sin interferir con los vehículos que se dirigen hacia Benavídez.

“Es una obra enmarcada dentro del plan estratégico que tiene el Municipio de Tigre para seguir generando mejores condiciones de transitabilidad vehicular. Se trata de un nuevo distribuidor con un puente en este sector, que conectará Av. de los Lagos con Camino Bancalari-Benavídez. Esto va a permitir mejorar la circulación tanto para los vecinos que se dirigen hacia el norte como para quienes vienen desde Barbarita, evitando los obstáculos y demoras que hoy genera la salida de Av. de los Lagos”, explicó Zamora.

Y agregó: “Esto va a mejorar la transitabilidad de todos los vecinos de la zona, y es lo que aspiramos a lograr en las distintas trazas del distrito. Además, tenemos pendiente —todavía a la espera de aprobación por parte de Nación— la construcción de un puente sobre el canal aliviador, en Camino de los Remeros, que permitirá conectar mejor a los vecinos de Nordelta y aliviar el tránsito sobre la Ruta 27”.

Dentro del proyecto también está prevista la construcción de una rotonda a la altura de la calle V50, sobre Camino Bancalari-Benavídez, que permitirá ordenar el tránsito, reemplazar el semáforo existente y generar un espacio de estacionamiento para la futura estación ferroviaria.

Además, entre la rotonda de acceso a Nordelta y la calle V50, el Corredor Bancalari será ampliado a dos carriles por mano, mejorando la circulación en un tramo clave de conexión con barrios como Talar del Lago 1 y 2, Barrancas de San José y Barrancas de Santa María.

Por otro lado, los vehículos que provienen del Camino Barbarita contarán con un carril exclusivo de retorno para acceder al puente, junto a una conexión directa hacia Benavídez, lo que permitirá agilizar el tránsito y reducir demoras en horarios pico. La obra beneficiará a miles de vecinos y vecinas que transitan a diario por uno de los accesos más transitados del distrito.