Julio Zamora recorrió el futuro Teatro Municipal de El Talar

“Estamos muy contentos por el avance de la obra. Es un espacio de calidad, que prioriza a los artistas locales, fomenta la vida cultural y el movimiento económico de la ciudad”, señaló el jefe comunal.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó los trabajos que ejecuta el Gobierno comunal en el futuro teatro de la localidad de El Talar. La obra contará con una capacidad de 270 espectadores, que podrán disfrutar de shows y obras de distintos tipos.

“Estamos muy contentos con el avance de la obra. Se trata de un espacio de calidad que prioriza a los artistas locales y fomentará la vida cultural y el movimiento económico de la ciudad”, indicó Zamora.

La obra de 1.200 metros cuadrados se encuentra en etapa avanzada: actualmente se trabaja en el techo de la sala e instalaciones sanitarias y eléctricas. Además, avanza la colocación del sistema de protección contra incendios.

El futuro Teatro Municipal de El Talar – de similares características al Pepe Soriano de Benavídez – incluirá camarines acondicionados para los artistas y sanitarios.