Gestión eficiente y educación

San Isidro recibió tres importantes distinciones nacionales

El municipio fue reconocido por el ordenamiento de los recursos públicos, la calidad de sus servicios y la profesionalización de sus equipos, como así también por su política educativa y la planificación urbana. “El orden de las cuentas se traduce en mejores servicios para los vecinos”, afirmó Ramón Lanús.

En un escenario político donde la eficiencia fiscal y la optimización de los recursos municipales ocupan el centro del debate, San Isidro se consolidó como uno de los distritos más reconocidos por su modelo de administración. La Red de Innovación Local (RIL), entidad que busca transformar los modelos de gestiones locales y conecta a más de 900 ciudades en la región, otorgó al gobierno local tres distinciones clave.

El reconocimiento central para el municipio fue la Certificación en Gestión Eficiente, donde San Isidro obtuvo una distinción como “Ciudad Líder”. Esta credencial evalúa el uso responsable, transparente y estratégico de los fondos públicos, como así también la profesionalización de los equipos, las políticas de transformación digital y la calidad de los servicios brindados a los vecinos, aspectos que la gestión local busca instalar como marca registrada en el norte del conurbano bonaerense.

A este galardón se sumó el Sello Ciudad de la Educación, un componente que premia el desarrollo de políticas públicas enfocadas en el aprendizaje y el desarrollo social. Por último, la comuna recibió una mención especial por su desempeño en el Programa Ciudades Planificadas 2025, que analiza el ordenamiento urbano y el desarrollo territorial.

Al respecto, el intendente Ramón Lanús destacó el impacto real de estas metodologías en la vida cotidiana de la comunidad: “Este reconocimiento valida el esfuerzo que venimos haciendo desde el primer día por construir una administración transparente y moderna. Para nosotros, el orden de las cuentas no es un fin en sí mismo, sino una herramienta indispensable que se traduce directamente en mejores servicios, más seguridad y más oportunidades en educación para cada uno de los vecinos de San Isidro”.

Desde el entorno municipal reafirmaron que el foco está puesto en consolidar los indicadores de gestión que sustentan estos reconocimientos y en profundizar las reformas administrativas en el mediano plazo.