El Municipio de Tigre fortalece la primera infancia mediante la entrega de material didáctico

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó un nuevo encuentro en el CAFF de la localidad de El Talar. La actividad está enmarcada en el programa “Vení y Juguemos Juntos”.

En El Talar, el Municipio de Tigre entregó kits de primera infancia en la Casa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario (CAFF). Encabezó el encuentro la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

“Como parte del programa, los profesionales del área de infancias ejecutan talleres y capacitaciones para el desarrollo de redes comunitarias que acompañan a la primera infancia y sus familias. Esto se realiza en el marco de una iniciativa de acompañamiento íntegro que ejecuta la comuna”, indicó Gisela Zamora.

El programa “Vení y Juguemos Juntos” tiene como objetivo contribuir en el fortalecimiento de la comunidad que se encuentra transitando la primera etapa de vida. En este marco, el Gobierno distrital equipa a jardines y centros educativos para que puedan realizar de mejor manera sus actividades.

Por su parte, la coordinadora del espacio, Cristina Fraccia, aseguró: “Hay que seguir poniendo a la primera infancia como prioridad. Es importante el respaldo municipal y continuar realizando tareas destinadas a los niños y niñas”.