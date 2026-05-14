El sábado, San Fernando festejará el Día del Animal con muchas actividades

El 16 de mayo de 9 a 13h en el Parque del Bicentenario de Guido Spano y Los Pinos, el Municipio realizará una jornada de concientización, cuidado y cariño hacia los animales domésticos, con juegos, servicios gratuitos, peluquería canina con turno previo, charlas, vacunas y desparasitación.

La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente de San Fernando prepara un evento especial con actividades por el Día del Animal el próximo sábado 16 de mayo de 9 a 13h en el Parque del Bicentenario de Guido Spano y Los Pinos, con entrada libre y gratuita.

Habrá charlas sobre tenencia responsable con la participación del Sindicato de Trabajadores Caninos y la Asociación TGD Padres TEA San Fernando, un circuito de juegos, vacunación y desparasitación para perros y gatos, grabado de chapitas identificatorias, una exhibición de destrezas “Dog Dancing” y “Disc Dog”, una charla sobre vacunas, un taller de paseo y otras propuestas familiares.

Además, se ofrecerá un servicio de Peluquería Canina con cupos limitados, de forma gratuita, con turno previo que debe ser solicitado a través del siguiente formulario: https://forms.gle/yvPF8iiTsa2xTXhU8

Es importante destacar que quienes concurran con sus perros o gatos deberán llevarlos con correa y conducirlos con prudencia alrededor de otros animales.

En caso de lluvia o mal tiempo, las actividades podrían reprogramarse.