José C. Paz abre sus puertas a China en la UNPAZ

La intendenta interina Lorena Espina presenció la apertura de la IV Semana Internacional “China en la UNPAZ”, una actividad que reunió a autoridades municipales, académicas y diplomáticas del distrito.

La actividad contó con la presencia del Embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei; el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Darío Kusinsky; el secretario de Ciencia y Tecnología, Mario Martínez; el Agregado Cultural Chino en José C. Paz, Cui Jian Guo; y la secretaria de Relaciones Internacionales de la UNPAZ, Silvina Cattaldi.

En nombre del senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario Ishii, la intendenta destacó el histórico vínculo del municipio con China: José C. Paz fue el primer municipio de la Provincia de Buenos Aires en firmar un hermanamiento con el país asiático, en 1996 — este año se cumplen 30 años de esa alianza.

Durante la jornada, el Embajador Wang Wei expuso ante alumnos universitarios sobre el XV Plan Quinquenal chino, y se presentó una muestra aeroespacial de gran valor educativo.

La semana se extiende hasta el 15 de mayo, con entrada libre y gratuita, ofreciendo oportunidades concretas para internacionalizar trayectorias académicas y culturales.