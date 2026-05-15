A fin de prevenir inundaciones, continúan las obras de desagüe pluvial en Las Tunas y Benavídez

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió los trabajos de entubamiento, que comprenden un total de 4.200 mts. Contemplan veredas vecinales para mejorar la circulación peatonal y mejoras de pavimento para los automovilistas

El Municipio de Tigre continúa trabajando en obras pluviales en distintos puntos del territorio. En ese marco, el intendente Julio Zamora recorrió las labores que ejecuta la comuna en Benavídez y Las Tunas.

“Estamos dejando atrás las zanjas a cielo abierto, se trata de una tarea muy compleja. Es importante el entubamiento y son fundamentales las veredas para organizar el tránsito y que los peatones tengan donde caminar”, enfatizó Zamora.

En el barrio La Bota, en Benavídez, la comuna efectúa un total de 1.600 metros de obra (sobre la calle La Bota) entre Santiago del Estero y El Dorado. Además, se agrandó el pavimento que permitirá mejor flujo de tránsito vehicular.

En cuanto a Las Tunas, se trata de un total de 2.600 metros, de los cuales 1.200 se realizan en la calle Céspedes desde José Ingenieros hasta el cruce con Artigas. Los metros restantes son sobre Riobamba desde Artigas hasta Caseros.

Estas obras poseen sus respectivos sumideros y cámaras pluviales. Los trabajos tienen como finalidad prevenir inundaciones y mejorar la circulación de los peatones y automovilistas.