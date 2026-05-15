Soledad Martínez: “Que sea el PRO el que lidere el cambio, para que la Provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo”

Este viernes el líder del PRO Mauricio Macri encabezó “Próximo Paso”, el acto del partido a nivel provincial realizado en el Club Galicia de Vicente López. Los discursos previos al cierre del ex presidente estuvieron a cargo de Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, y de Cristian Ritondo, presidente del partido en la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Soledad Martínez destacó la experiencia del PRO en materia de gestión, se manifestó con fuertes críticas a la administración del gobernador Axel Kicillof y dejó un mensaje de cara al futuro del partido: “En la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita. En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo”.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri expresó: “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa. Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”.

“El trabajo está puesto en que el cambio sea irreversible. El Pro tiene un único compromiso que es la lealtad absoluta a sus valores y un cambio que tiene que ser permanente. Esto es el próximo paso. No hay futuro del país sin futuro en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Mauricio Macri.

El acto, que llevó el lema de “Próximo Paso”, consistió en tres bloques. En el primero se lanzó la iniciativa “Radar PBA”, donde se hizo referencia a temas de educación, infraestructura e inteligencia artificial, con la senadora provincial Aldana Ahumada y el diputado nacional Martín Yeza como oradores. Luego se realizó la presentación del panel político, donde tomó la palabra Fernando De Andreis, el secretario general del partido, para continuar con Soledad Martínez y Cristian Ritondo, y, por último, el cierre del ex presidente.

También participaron la diputada Florencia De Sensi y los legisladores porteños Darío Nieto, Rocío Figueroa y Laura Alonso, además de jefes comunales, legisladores y dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires.