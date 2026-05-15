Universidad de Estados Unidos distingue a Mario Ishii

La Universidad del Medio Oeste (Midwest University – EE.UU.) distingue al Senador Mario Ishii con un Doctorado Honoris Causa por su liderazgo global.

En el marco de su 40° aniversario, la Midwest University, con sede en Wentzville, Missouri, otorgó el título honorífico de Doctor en Filosofía en Liderazgo Global al Senador de la Provincia de Buenos Aires y Vicepresidente de LATAM UNESCO, Mario Ishii. La distinción reconoce su trayectoria en el servicio público, su compromiso con la cooperación internacional y su labor en la expansión de la educación superior.

(*) Reconocimiento a la Gestión Educativa y Cooperación Internacional

La ceremonia, presidida por el fundador de la institución, Dr. James Song, destacó la labor del Senador Ishii en la creación de oportunidades académicas para los sectores trabajadores. Durante la Laudatio, se enfatizó la capacidad del legislador para integrar el conocimiento académico con las necesidades territoriales, promoviendo el modelo de Ciudades del Aprendizaje que impulsa la UNESCO.

Este reconocimiento valida una gestión orientada a la democratización del acceso universitario, entendiendo a la educación no solo como un fin académico, sino como un motor de ascenso social y soberanía pedagógica.

La distinción se suma a la reciente relevancia estratégica del 1° Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje, realizado el pasado mes de abril en José C. Paz. En dicho foro, así como en misiones internacionales en Arabia Saudita, Corea del Sur e India, Ishii ha promovido la preparación de las nuevas generaciones frente a los desafíos tecnológicos del siglo XXI.

“Este doctorado representa la validación de un modelo de gestión que busca unir la innovación tecnológica con la inclusión social”, señalaron fuentes académicas durante el evento.

(*) Un Polo Universitario en Crecimiento

Desde su rol como Vicepresidente 1° del Senado Bonaerense, Mario Ishii ha impulsado la consolidación de un Polo Universitario Internacional en el conurbano bonaerense. Este proyecto se ha visto fortalecido mediante la reciente suscripción de convenios con universidades de China, Estados Unidos y Corea, orientados a la implementación de carreras vinculadas a la Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías.

“Con este nuevo galardón, se consolida una trayectoria dedicada a transformar el conocimiento en una herramienta de transformación colectiva, reafirmando el compromiso de la gestión con el desarrollo educativo regional y global”, sostienen fuentes locales.