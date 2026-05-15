Más de 1.000 estudiantes de San Isidro participan en evaluaciones educativas del programa META

Como parte de su política de transformación educativa, el Municipio de San Isidro desarrolla junto a la Universidad Austral el programa META en escuelas que acompañan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa del Municipio, en linea con el desafío asumido en 2024 de transformar la educación, especialmente en contextos vulnerables, llega a 1075 estudiantes de nivel primario y secundario para medir sus desempeños en Matemáticas y Prácticas del Lenguaje.

“Participar de META es central porque nos permite medir avances, orientar la toma de decisiones e identificar brechas de aprendizaje y necesidades diferenciadas entre instituciones. También -explicó Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro-, nos ofrece evidencia objetiva para priorizar inversiones educativas y tecnológicas, y una base sólida para fundamentar y diseñar planes de mejora pedagógica más informadas, efectivas y contextualizadas”.

Las evaluaciones son estandarizadas y virtuales, se realizan en abril y en octubre entre alumnos de 3° y 6° grado (primaria); y de 9° y 12° año (secundaria), y miden contenidos y competencias.

La mayor fortaleza de este sistema es su agilidad. Apenas un mes después de cada toma, las instituciones reciben informes detallados por estudiante, curso y escuela. Esta rapidez en la obtención de datos permite realizar intervenciones pedagógicas inmediatas para mejorar los aprendizajes, cuyos resultados pueden ser verificados y ajustados en la segunda toma del año. Así, San Isidro consolida un ciclo de mejora continua basado en evidencia, asegurando que cada niño y joven reciba el apoyo que necesita para su desarrollo.

La Red de Escuelas se basa en el trabajo colaborativo para mejorar la calidad educativa de las cinco escuelas que la integran: la Escuela Municipal Malvinas Argentinas y los colegios Nuestra Señora de Lourdes, Santo Domingo Salvio, Plácido Marín y Sagrado Corazón de Jesús, y alcanza a cerca de 4.000 alumnos del distrito.