Nardini inauguró nuevos pavimentos en Villa de Mayo

De la mano del intendente Leo Nardini, junto a la secretaria general Noe Correa, se inauguró la obra de pavimentación de la calle Cochabamba, en la ciudad de Villa de Mayo.

Se trata de tres de las cuatro cuadras que integran el lote, con una superficie de 3.042 metros cuadrados de pavimento de hormigón, que se extiende desde la intersección de Cochabamba y Villa de Mayo hasta la calle Pío XII. La extensión hacia Sanabria se encuentra próxima a finalizar. Este lote forma parte del Plan Integral de Pavimentación que impulsa el Municipio de Malvinas Argentinas, con el objetivo de mejorar la conectividad vial, optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas de la zona.

La intervención fue ejecutada por la Subsecretaría de Servicios, con fondos y mano de obra municipal, reafirmando el compromiso del Municipio con la administración eficiente de los recursos públicos y la promoción del trabajo local.

El intendente Nardini subrayó la importancia de sostener la obra pública: “A contramano del Gobierno Nacional o de las dificultades del Gobierno Provincial por el desfinanciamiento, nosotros podemos seguir con la obra pública porque llevamos diez años de buena administración”. También destacó el rol de las empresas municipales: “Tener la Hormigonera Municipal, los equipos, las cuadrillas… todas esas inversiones quedan plasmadas en lo concreto de la vida de los vecinos, con más y mejor conectividad y accesibilidad. Los vecinos que soñaron toda su vida con esto pueden ver que hay un gobierno que administra bien, que trabaja y que cumple la palabra, trabajando por el bienestar de nuestra comunidad”.

Esta obra se complementa con los pavimentos ya realizados en las calles Juan María Gutiérrez y Arquímedes, también ejecutados con fondos municipales, conformando un conjunto de vías que mejoran el acceso y la vinculación entre distintos sectores de Villa de Mayo. Cabe destacar que en las inmediaciones de la zona intervenida se encuentran en ejecución el nuevo Centro Cívico de Villa de Mayo, el Paseo Ferial, la estación del ferrocarril y otros espacios estratégicos para el desarrollo institucional, comercial y social de la ciudad.

La inauguración se realizó en horas de la tarde, con el tradicional corte de cinta junto a decenas de vecinos. Nardini resaltó el valor de estos encuentros: “Es muy importante venir y ver a los vecinos cara a cara. Contarles cómo se llevan a cabo las obras, conversar con ellos y recibir su alegría, pero también sus problemáticas y sugerencias. Nosotros estuvimos y seguimos estando. Pudimos transformar muchas cosas y sabemos que aún falta”. Y cerró: “Vamos a seguir esforzándonos para que Malvinas Argentinas siga siendo un distrito pujante, en crecimiento y orgullo de las familias que viven acá”.

La obra de la calle Cochabamba adquiere un papel fundamental como complemento de las intervenciones ya ejecutadas y de las que aún están en curso, facilitando el acceso a nuevos puntos estratégicos de actividad en Villa de Mayo y contribuyendo al ordenamiento urbano y al desarrollo integral de la zona.