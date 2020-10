“Usurpaciones trágicas”

Escribe: Dr. Juan José Carrasco (*)

La toma ilegal de propiedades privadas, ya no está resultando gratis. Sucedió recientemente en la localidad de Benavídez (Partido de Tigre), donde un sujeto acompañado por dos personas se encontraba armando una casilla precaria en un terreno ajeno. Al tomar conocimiento de la usurpación, los propietarios del mismo se presentaron en el lugar, y luego de una breve discusión con el intruso uno de ellos le efectuó un disparo con resultados fatales. El autor del mismo quedó detenido.

Hasta aquí, la crónica policial. Pero éste episodio requiere un breve aunque crítico comentario. No voy a entrar a analizar la conducta desplegada por del imputado. Eso, seguramente, será materia judicial.

Haré hincapié, entonces, en las causas que producen éstos lamentables episodios. En primer lugar, la Justicia, o mejor dicho la ausencia de ella. Ese Poder del Estado que llega siempre tarde, cuando ya la sangre llegó al río. Luego, cuando actúa lo hace de la peor manera. En segundo término, la aparición de políticos y dirigentes sociales sin escrúpulos alentando, apoyando y facilitando las usurpaciones con argumentos demagógicos y falaces.

Pregunto: ¿Habrá por aquí algún juez o fiscal bien plantado que se haga cargo de la situación y cite a declarar a alguno de estos personajes?

A mi entender, el delito de “usurpación”, en el fondo, no deja de ser un robo. El desapoderamiento de algo. Sólo que, como el delincuente no se puede llevar un inmueble, accede a él mediante el despojo (a veces violento) privando al dueño de sus legítimos derechos. Sin embargo, la Justicia con sus tecnicismos incomprensibles y siempre “buscándole el huevo al gallo”, muchas veces no satisface las necesidades de las víctimas.

Pero, aún hay más: ¿Qué hacía en éste caso el occiso cometiendo un nuevo ilícito después de haber permanecido encarcelado por delitos contra la propiedad?; ¿A dónde está ése organismo burocrático llamado Patronato de Liberados?

El suceso descripto, puede tener un doble efecto. Obrar como motivación psicológica para que la gente se vaya cuidando de incurrir en nuevas usurpaciones, siendo ello lo deseable, o bien, que el ejemplo prenda en la población y se empiecen a multiplicar éstos casos

de ‘Justicieros’ por doquier. Ocupaciones ilegales seguidas de reacciones, también ilegales. Una verdadera anarquía social

Es un hecho, que la gente está considerando seriamente a la “justicia por mano propia” como una justicia mayor. Y éstos son los primeros resultados… Cuando duele la injusticia, aparece la violencia. Así, comienzan a sentirse los efectos de un gran caos. Dónde y cuándo terminará, nadie, absolutamente nadie puede saberlo.

(*) Abogado. Ex Director de Seguridad del Municipio de Tigre

Foto: Chaco día por día

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

