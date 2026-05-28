Vicente López plantó un nuevo olivo en la Plaza Vicente López y Planes como símbolo de paz

La intendenta Soledad Martínez participó de una emotiva jornada en la Plaza Vicente López y Planes, en el corazón de Olivos, donde junto a vecinos, autoridades locales y representantes de la comunidad judía se plantó un nuevo olivo, símbolo de paz, respeto y diversidad.

Durante el encuentro, la jefa comunal destacó la importancia de recuperar este árbol para la plaza y para la historia del barrio: “Los vecinos de Olivos teníamos una falta en esta plaza, y nosotros institucionalmente una deuda con una parte muy importante de la historia de este lugar. También con lo que representa este olivo: un espacio de encuentro para la comunidad”.

El olivo original había sido plantado a fines de la década de 1970, durante la gestión de Pedro Augusto Ursini. El ejemplar había sido traído desde Tierra Santa como una donación de la familia Moussatche, en colaboración con la Embajada de Israel.

En el marco de la renovación de la plaza, el árbol debió ser retirado luego de haberse secado. Por eso, se avanzó con la plantación de un nuevo ejemplar, donado nuevamente por la familia Moussatche junto con la Embajada de Israel y Keren Kayemet LeIsrael, organización fundada en 1901 y dedicada al desarrollo territorial, la forestación y la preservación ambiental.

Como parte de la ceremonia, Soledad Martínez, representantes religiosos y autoridades de las instituciones participantes realizaron un aporte simbólico de tierra al pie del nuevo olivo. Además, se descubrió una placa conmemorativa junto a la familia Moussatche, en reconocimiento a la historia compartida y al valor comunitario de este espacio.

Participaron representantes de Lamroth Hakol, entre ellos su presidente Marcos Juejati y el rabino Fabián Skornik; autoridades de Keren Kayemet LeIsrael, como su presidenta Jessica Souss; integrantes de la Embajada de Israel; el padre Mariano, de la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos y San Pío; y autoridades de la Municipalidad de Vicente López.

Martínez agradeció especialmente a Lamroth Hakol y a Keren Kayemet LeIsrael por este gesto significativo para la ciudad, y remarcó que la iniciativa busca fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades del partido. “Nada mejor que este olivo para representar lo que somos los vecinos de Olivos y de todo Vicente López: gente respetuosa de la diversidad”, concluyó.