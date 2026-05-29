Centenares de vecinos fueron parte de diferentes encuentros de natación en los polideportivos del Municipio de Tigre

La comuna organizó las competencias donde asistieron jóvenes de los diversos centros deportivos de la ciudad. Durante los eventos, además, las familias de los participantes pudieron observar lo aprendido durante las clases que se dictan en el año.

El Municipio de Tigre realizó diversos encuentros de natación con la participación de centenares de niños y niñas que concurren a diferentes polideportivos. Las iniciativas tienen un enfoque participativo y formativo, a fin de promover las primeras experiencias en el deporte y generar espacios de intercambio y competencia entre nadadores.

Las jornadas se desarrollaron en los polideportivos N°8 “Almirante Brown”; en el N°5 “Ricardo Rojas”; en el N°6 “Mariano Moreno” y en N°4 “Güemes”. A su vez, los familiares de los jóvenes pudieron observar el progreso a lo largo del año en las clases.

Las iniciativas se organizan por franjas etarias —de 6 a 9 años y de 10 a 12 años— y por zonas de cercanía, con el fin de facilitar el traslado de los participantes.

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