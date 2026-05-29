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Cuáles son las principales actividades para hacer este fin de semana

Redacción Periódico Para Todos

Habrá funciones en el Teatro del Viejo Concejo, propuestas en los museos, actividades en las plazas y el cumpleaños del Exploratorio de Ciencias.

La obra S.E.R (Solo Escenas Random) cerrará el II Ciclo de Artes Escénicas en el Teatro del Viejo Concejo. Se presentará el viernes 29 y el sábado 30 de mayo, y el viernes 5 y el sábado 6 de junio, siempre a las 20.30 hs, en la sala municipal de 9 de Julio 512, San Isidro. La entrada general es un bono de $ 14.000. La pieza performática es escrita y dirigida por Liliana Tasso que reimagina el infierno sartreano y llega a San Isidro de la mano de la Compañía Corporica.

Ganadora del Premio Argentores 2025, esta versión libre y contemporánea de “A puertas cerradas” de Jean Paul Sartre propone una experiencia inmersiva que genera múltiples planos en simultáneo, incorpora escenas teatrales, coreografías, cámaras en vivo y recursos audiovisuales, y donde tres personajes intentan construir su identidad únicamente a través de la mirada de los otros.

El bono contribución se puede abonar en forma anticipada desde la plataforma TESI en el siguiente link: https://www.sanisidro.gob.ar/cultura/cartelera-del-teatro-del-viejo-concejo.

La otra opción es presencial en la boletería del teatro, desde una hora antes del inicio de la función.

 

Otras actividades

 

Exploratorio de ciencias

Este sábado 30 de mayo de 16:30 a 20:30 te esperan con propuestas para celebrar sus 30 años, para investigar y aprender a través del juego y la curiosidad.

Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro. Actividad abierta a la comunidad.

No se suspende por lluvia.

 

 Pintaditas en Plaza Lourdes

Este domingo 31 de mayo, de 14:30 a 16 h, llega una nueva edición de Pintaditas en Plaza Lourdes, en Beccar. Una propuesta ideal para disfrutar en familia y dejar volar la creatividad de los más chicos al aire libre.

Plaza Lourdes – Haedo y Posadas, Beccar

Se suspende por lluvia.

 

Visita guiada en el Museo Beccar Varela

El domingo 31 de mayo, de 14 a 17 h, el Museo Beccar Varela abre sus puertas para una visita guiada especial. Una oportunidad para recorrer y conocer más sobre la historia y el patrimonio cultural de San Isidro.

Museo Beccar Varela – Adrián Beccar Varela 774, San Isidro

La actividad no se suspende por lluvia.

 

Milonga al aire libre en Martínez

Este domingo 31 de mayo, de 17:30 a 20:30 h, la Plaza 9 de Julio se llena de música y baile con una nueva milonga al aire libre. Una invitación para disfrutar del tango, compartir y bailar bajo las estrellas.

Plaza 9 de Julio – Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez

Se suspende por lluvia.

 