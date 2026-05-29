Cuáles son las principales actividades para hacer este fin de semana

Habrá funciones en el Teatro del Viejo Concejo, propuestas en los museos, actividades en las plazas y el cumpleaños del Exploratorio de Ciencias.

La obra S.E.R (Solo Escenas Random) cerrará el II Ciclo de Artes Escénicas en el Teatro del Viejo Concejo. Se presentará el viernes 29 y el sábado 30 de mayo, y el viernes 5 y el sábado 6 de junio, siempre a las 20.30 hs, en la sala municipal de 9 de Julio 512, San Isidro. La entrada general es un bono de $ 14.000. La pieza performática es escrita y dirigida por Liliana Tasso que reimagina el infierno sartreano y llega a San Isidro de la mano de la Compañía Corporica.

Ganadora del Premio Argentores 2025, esta versión libre y contemporánea de “A puertas cerradas” de Jean Paul Sartre propone una experiencia inmersiva que genera múltiples planos en simultáneo, incorpora escenas teatrales, coreografías, cámaras en vivo y recursos audiovisuales, y donde tres personajes intentan construir su identidad únicamente a través de la mirada de los otros.

El bono contribución se puede abonar en forma anticipada desde la plataforma TESI en el siguiente link: https://www.sanisidro.gob.ar/cultura/cartelera-del-teatro-del-viejo-concejo.

La otra opción es presencial en la boletería del teatro, desde una hora antes del inicio de la función.

Otras actividades

Exploratorio de ciencias

Este sábado 30 de mayo de 16:30 a 20:30 te esperan con propuestas para celebrar sus 30 años, para investigar y aprender a través del juego y la curiosidad.

Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro. Actividad abierta a la comunidad.

No se suspende por lluvia.

Pintaditas en Plaza Lourdes

Este domingo 31 de mayo, de 14:30 a 16 h, llega una nueva edición de Pintaditas en Plaza Lourdes, en Beccar. Una propuesta ideal para disfrutar en familia y dejar volar la creatividad de los más chicos al aire libre.

Plaza Lourdes – Haedo y Posadas, Beccar

Se suspende por lluvia.

Visita guiada en el Museo Beccar Varela

El domingo 31 de mayo, de 14 a 17 h, el Museo Beccar Varela abre sus puertas para una visita guiada especial. Una oportunidad para recorrer y conocer más sobre la historia y el patrimonio cultural de San Isidro.

Museo Beccar Varela – Adrián Beccar Varela 774, San Isidro

La actividad no se suspende por lluvia.

Milonga al aire libre en Martínez

Este domingo 31 de mayo, de 17:30 a 20:30 h, la Plaza 9 de Julio se llena de música y baile con una nueva milonga al aire libre. Una invitación para disfrutar del tango, compartir y bailar bajo las estrellas.

Plaza 9 de Julio – Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez

Se suspende por lluvia.