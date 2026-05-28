Ya son más de 40 frentes de obras en infraestructura educativa realizadas por el Municipio de Tigre en este 2026

El Gobierno comunal continúa llevando adelante los trabajos a lo largo y ancho del territorio. En ese marco, el intendente Julio Zamora monitoreó labores de ampliación en la Escuela Secundaria N°26 de General Pacheco, donde la comuna está ejecutando la primera etapa de la refacción del establecimiento.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó los trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco, donde la comuna está ejecutando la primera etapa de la refacción integral del establecimiento. La misma consiste en incorporación de dependencias y un ingreso propio sobre la calle Zapiola. A su vez, se harán nuevas aulas y un SUM.

En la recorrida, el jefe comunal indicó: “Estamos culminando la primera parte de la reforma. Consiste en darle independencia a la secundaria que comparte edificio con la primaria. Hicimos un recambio de techo y todas las dependencias nuevas. Posteriormente vamos a avanzar con la ampliación del espacio educativo”.

La primera etapa de la intervención consiste en la refacción integral de la escuela, con incorporación de nuevas dependencias y un ingreso propio situado en la calle Zapiola. La segunda parte de los trabajos contempla la construcción de nuevas aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM). Además, se formarán dependencias complementarias a las ya existentes.

Desde el inicio del 2026, el Municipio de Tigre lleva un total de 43 obras ejecutadas, de las cuales algunas fueron finalizadas. Las labores consisten en refacciones integrales, nuevos módulos y ampliaciones con nuevas aulas.