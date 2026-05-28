En un acto del 25 de Mayo en la Ciudad del Aprendizaje 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 27 de mayo participé de la Conmemoración de la Revolución de Mayo junto a la E.E.P.A. 701, el CENS 451 y el CENS 454.

Compartí el acto con el director del Centro de Formación Profesional N° 401 Ariel Bulacio y con Marcelo Cialella, instructor del CFP 401 y del CFL 402.

Acompañé a Angela Figueroa, instructora del CFL 402, y a sus alumnas, quienes interpretaron el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas.

Luego de las sentidas palabras alusivas de los alumnos, el ballet folklórico de la Dirección de Cultura Municipal interpretó varias canciones populares.

En un clima de gran participación y fervor patrio, dirigí unas palabras a toda la comunidad presente transmitiendo los saludos de la flamante Inspectora Jefe Regional Verónica Roldán.

Un gran evento enriquecedor.

El CFP 401 dicta allí en el CENS un curso de Cocina y es de agradecer a la instructora Marisel Gauna todo su trabajo hoy en la celebración