Julio Zamora: “Estamos en cada una de las escuelas del Municipio de Tigre con importantes inversiones”

La gestión de Tigre continúa desarrollando labores en dicho establecimiento, que tiene que ver con la renovación de sanitarios, electricidad y pintura. “Es fundamental estar cerca del equipo directivo en el día a día del ciclo lectivo”, destacó el jefe comunal.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó junto a su equipo de trabajo obras de infraestructura escolar en la localidad de Benavídez. En esta oportunidad, el Municipio lleva adelante labores de refacción integral de sanitarios en la Escuela Técnica N° 3.

“Supervisamos la continuidad de este proyecto que le da valor al establecimiento. Trabajamos siempre pensando en la comunidad educativa y en contribuir para una mejor calidad de la escuela. Es importante acompañar al equipo directivo en el día a día del ciclo lectivo”, declaró Zamora.

La obra consiste en la construcción a nuevo de dos módulos de baño con un sistema sanitario moderno. A su vez, se realizan trabajos de pintura y electricidad correspondientes en los espacios.

Durante la recorrida, Zamora y su equipo de trabajo recorrieron el establecimiento y realizaron una escucha activa de la comunidad educativa sobre sus necesidades y problemáticas actuales en el espacio.