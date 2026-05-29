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La escuadra de plomo

Redacción Periódico Para Todos

Por Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

(“Mi última novela”). José Camilo Paz nació con nombre de cura.

José Clemente Paz murió con nombre de cónsul.

 

Entre 1842 y 1912 solo hubo una letra: C.

 

C de Camilo. El que bautizaron en La Merced para saber dónde enterrarlo.

 

C de Clemente. El que anotaron en Montecarlo cuando ya no hablaba.

 

C de Semilla. La única que eligió. Con S, porque toda C que sostiene un país termina quebrada al medio.

 

Es la historia del hombre que fundó _La Prensa_ en 1869 con plomo derretido y murió sin aplausos.

 

Del pibe de Mercedes que juró “Verdad y Libertad” a los 14 y entendió a los 70 que la libertad no se funda. Se sostiene.

 

El 13 de julio de 1913, un año después, su amigo José Vicente Altube le puso su C a una estación del conurbano.

 

Hoy esa C es ciudad. Ciudad del Aprendizaje UNESCO.

 

Le dieron su nombre cuando ya no podía leerlo. Le dieron su tierra cuando ya no podía sembrarla.

 

República no se funda. Se sostiene. Y sostener… parte.

 

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