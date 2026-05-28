En 2 años, San Isidro logró un crecimiento del 25% en la matrícula de los jardines de infantes municipales

Gracias a la apertura de las nuevas salas de 2 años y la implementación de la jornada completa, la cobertura de las vacantes en los jardines saltó del 54% al 79%. La reorganización de los recursos permitió optimizar la estructura de los establecimientos y absorber con mayor efectividad la matrícula.

El Municipio de San Isidro, a través de la Secretaría de Educación, presentó un informe que refleja el éxito del proceso de transformación en el sistema educativo del nivel inicial. Los datos duros demuestran un crecimiento sostenido y acelerado en la cobertura total, consolidando el impacto positivo de dos medidas centrales en la política educativa local: la apertura de salas de 2 años y la implementación de la jornada escolar completa.

Los resultados son contundentes. La cobertura total pasó del 54% en 2024 al 60% en 2025 y alcanzó el 79% en 2026, lo que representa un crecimiento acumulado de 25 puntos porcentuales en apenas dos ciclos lectivos. El ritmo de crecimiento, además, se fue acelerando: mientras la variación entre 2024 y 2025 fue del 6%, el salto hacia 2026 representó un incremento del 18,8%.

“Para nuestra gestión, la primera infancia es una prioridad absoluta. Nuestro compromiso es seguir estando cerca de cada jardín, mejorando la infraestructura, garantizando espacios seguros, lúdicos y con los recursos necesarios para que las maestras puedan trabajar tranquilas”, expresó el intendente Ramón Lanús en su visita al Jardín 3 de Boulogne, por el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras.

Uno de los aspectos más destacados del informe es la eficiencia con la que se logró ese crecimiento. El aumento de cobertura se produjo en paralelo a una reorganización de la estructura escolar que redujo el total de secciones de 96 en 2024 a 73 en 2026. Esto demuestra que la política no apuntó a multiplicar aulas, sino a aprovechar mejor cada espacio, con jornadas más largas y una oferta que hoy incluye a los más pequeños desde los 2 años de edad. Además, dos de los cinco jardines que pasaron a jornada completa incorporaron un comedor universal al fin de alcanzar a aquellos niños en situación de vulnerabilidad.

Los datos muestran también una recuperación muy marcada en varios jardines que habían registrado caídas en su cobertura durante el período 2024–2025. El Jardín 1, por ejemplo, había bajado del 62% al 47% en 2025, pero con la nueva oferta escaló al 62,9% en 2026. Los jardines 3 y 4 registraron las tasas de crecimiento interanual más altas de toda la red —del 28,3% y 34,4% respectivamente—, alcanzando coberturas superiores al 82% y al 86%, y operando de manera más eficiente con solo 5 secciones cada uno.

Entre los establecimientos con mejor desempeño se destacan el Jardín 5, con una cobertura del 98,9%, y el Jardín 10, con el 97,3%, ambos entre los de mayor crecimiento sostenido en el período. El Jardín 11 fue el que registró la mayor variación interanual entre 2024 y 2025, con un salto de 44,6 puntos porcentuales.

Estos resultados reflejan el impacto de una política educativa enfocada en ampliar oportunidades desde la primera infancia, acompañando a las familias con más vacantes, jornadas extendidas y mejores condiciones para el aprendizaje. Con una planificación eficiente y una inversión sostenida, San Isidro continúa fortaleciendo su red de jardines municipales para que cada vez más chicos puedan acceder a una educación inicial de calidad.

Más información en: https://www.sanisidro.gob.ar/municipio/educacion