Prestadores turísticos de Tigre participaron de una capacitación en manipulación de alimentos
En el CUT, el Municipio llevó adelante un nuevo curso, en el marco del Sistema de Calidad Turística. El propósito de la propuesta es fortalecer la calidad de los servicios gastronómicos que se brindan a vecinos y visitantes.
El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva capacitación en manipulación de alimentos destinada a prestadores turísticos. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios de turismo para garantizar a visitantes y vecinos el acceso a una gastronomía local segura y responsable.
La jornada estuvo orientada a incorporar herramientas y conocimientos fundamentales para garantizar prácticas seguras dentro de los establecimientos gastronómicos, promoviendo una atención responsable y acorde a las normativas vigentes.
Durante la capacitación, en el Centro Universitario Tigre (CUT) se abordaron contenidos vinculados al correcto almacenamiento y conservación de alimentos, prevención de la contaminación cruzada, higiene personal y de los espacios de trabajo, control de temperaturas, manipulación segura y procesos adecuados de elaboración.
Como cierre, los participantes realizaron la evaluación correspondiente y recibieron el carnet habilitante de Manipulación Segura de Alimentos, requisito establecido por el Código Alimentario Argentino para todas las personas que desarrollan tareas vinculadas a la elaboración y manipulación de alimentos.
Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Municipio de Tigre para acompañar el crecimiento del sector turístico local, promoviendo estándares de calidad, capacitación constante y mejores experiencias para quienes visitan el destino.
Para más información, contactarse a [email protected], 11 3831-1579 o Instagram @turismotigre.