Juan Andreotti participó del gran evento por el Día del Animal de San Fernando

El Intendente compartió la jornada de concientización que incluyó charlas y talleres sobre el cuidado y prevención de los animales, juegos, peluquería canina, vacunación y más propuestas gratuitas, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Caninos.

El pasado sábado 16 de mayo, por 3er año consecutivo, el Municipio de San Fernando festejó el Día del Animal con un evento especial en el Parque del Bicentenario de la Independencia, con entrada libre y gratuita, del que participaron los servicios municipales de Medio Ambiente junto al Sindicato de Trabajadores Caninos y la Asociación TGD Padres TEA San Fernando, con varias propuestas y actividades para perros y gatos.

El Intendente Juan Andreotti participó de las actividades y expresó: “Seguimos trabajando para darles lo mejor a todos los animales, entendiendo que son parte de nuestras familias, que convivimos en la misma ciudad y es nuestra responsabilidad respetarlos y protegerlos”.

Lo acompañó la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien dijo “Estamos muy felices de compartir un año más de este festejo. Muchas familias disfrutaron charlas sobre tenencia responsable, paseos, adiestramiento y control de conductas; un circuito de juegos para perros; peluquería canina con turnos, vacunación y desparasitación, se grabaron chapitas identificatorias y pañuelos para los animales”.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Caninos, Matías Tomsich, expresó: “Agradecemos al Municipio por poder ofrecer todo esto en conjunto. La gente lo disfrutó porque les brindamos herramientas para que mejoren el vínculo con sus perros y que su día a día sea mejor. Argentina es el país más ‘mascotero’ del mundo, es un dato objetivo y real, y por eso es importante para los vecinos en todo el país, la provincia y en esta ciudad aprender más para que se sientan mejor. Nos enorgullece que confíen en nosotros, estamos a disposición de los sanfernandinos”.