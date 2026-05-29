El HCD de San Fernando aprobó la Rendición de Cuentas del año 2025

El Honorable Concejo Deliberante, reunido en sesión especial, aprobó por mayoría la rendición del Presupuesto 2025 remitido por el Municipio y su ejecución en un alto porcentaje. “Es un Presupuesto como siempre ordenado, que da la posibilidad de realizar una eficiente ejecución presupuestaria para garantizar cada año la prestación de todos los servicios que brinda el Municipio en salud, seguridad, cultura, deporte, educación y todos servicios de primerísima calidad”, dijo el Presidente del HCD, Santiago Ríos.

El Concejo Deliberante de San Fernando aprobó por mayoría la ‘Rendición de Cuentas’ del ejercicio del año 2025 enviada por el Municipio, que incluyó importantes obras públicas y servicios que se brindan a los vecinos.

Al respecto, el Presidente del HCD Santiago Ríos explicó: “Hoy, en una sesión especial del Concejo Deliberante, presentamos la Rendición de Cuentas del año 2025 que fue aprobada en su mayoría por los concejales, a los que agradecemos su voto en apoyo. Fue una Rendición muy importante, de un Presupuesto muy ordenado y hecho responsablemente, que garantiza cada año la prestación de todos los servicios que brinda el Municipio de salud, seguridad, cultura, deporte, educación, todos servicios de primerísima calidad”.

Ríos enfatizó además: “Esta Rendición de Cuentas incluyó, entre otras, la inauguración del nuevo Teatro Otamendi; la primera etapa de las importantes obras del Parque Industrial como el movimiento de suelos; la repavimentación de calles y avenidas; el nuevo Polideportivo N°11; el Centro de Kinesiología y la renovación integral de escuelas”. Y completó: “Es un Presupuesto como siempre ordenado que nos da la posibilidad de realizar una eficiente ejecución presupuestaria”.