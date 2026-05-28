Encuentro de legisladores provinciales del PRO

Es de todas las provincias del País. Alrededor de 70 Legisladores, con figuras nacionales del partido, en la sede de la calle Balcarce, Mauricio Macri, Jorge Macri, Soledad Martínez, Fernando De Andreis, entre otros.

El encuentro fue organizado por Soledad Martínez, intendente de Vicente López y Vicepresidente Nacional del PRO, quien dos semanas atrás fue anfitriona del encuentro del PRO bonaerense que encabezó Macri.

“Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que que llegar mucho más fortalecido como Partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, planteó Martínez en su mensaje ente los Legisladores presentes.

El encuentro se enmarca en la estrategia de consolidación territorial del PRO de cara a 2027, con el objetivo de fortalecer la coordinación legislativa y ampliar la presencia del Partido en todo el País.