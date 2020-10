Provincia deniega a San Isidro el regreso a clases presenciales

Lo había pedido el intendente Gustavo Posse junto con la presentación de protocolos de seguridad. Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires contestaron que se requiere baja o nula transmisión del virus.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección General de Cultura y Educación, denegó el regreso de clases presenciales en San Isidro.

La semana pasada, el intendente Gustavo Posse informó que el municipio había enviado al gobierno provincial un protocolo detallado y una solicitud para que en el distrito de San Isidro, que concentra el 40% de la educación pública y privada de la Provincia , los chicos vuelvan a las aulas.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires enviaron una carta al intendente que firma su titular, María Agustina Vila, en la que explica que “las experiencias recabadas a nivel internacional y las experiencias transitadas a la fecha en nuestro país, permiten arribar a las siguientes conclusiones”, y detalla:

a) que la contención de la circulación comunitaria es un factor clave para evitar que el desplazamiento y la permanencia de estudiantes y docentes en las escuelas conviertan a esta población en vectores de contagio;

b) que las medidas de protección sanitaria e higiene son insuficientes por sí mismas si no se cuenta con el piso básico de contención comunitaria del virus;

c) y que una vez que la circulación comunitaria del virus se logra contener a niveles bajos o nulos es posible aplicar protocolos sanitarios y lineamientos de gradualidad que conduzcan a una reapertura de los establecimientos educativos para el desarrollo progresivo de encuentros presenciales.

Posse, que volvió a explicar que no puede habilitar el comienzo de las clases ya que las escuelas públicas y privadas dependen de Provincia, respondió: “En la carta, la Directora General de Cultura y Educación explica que las clases presenciales sólo podrán volver cuando el nivel de transmisión comunitaria sea bajo o nulo, según lineamientos del Consejo Federal de Educación, por lo que en San Isidro y en cualquier localidad en la que no haya baja o nula transmisión comunitaria, no se podrá hacer el regreso presencial a clase”.

Y añadió: “Yo sostengo que si esas son las condiciones, entonces estamos ante un escenario que podría suspender el regreso presencial a las aulas sin ninguna certeza de tiempo, ya que como vimos el virus no ha podido ser controlado a niveles bajos o nulos en casi ningún lugar del mundo”.

Posse recordó que el protocolo presentado fue realizado siguiendo el procedimiento establecido por Provincia. E insistió: “Sigo pensando que lo importante es aprender a convivir con el coronavirus y con protocolos muy estrictos, permitir la vuelta a la normalidad de las distintas actividades que hacen a la salud económica, física y mental de una población. Incluida la vuelta presencial a las clases”.

El intendente de San Isidro adelantó que van a continuar las conversaciones con las autoridades provinciales para que puedan regresar las clases.

