EFEMERIDES SEMANAL

Escribe. Dr. Carlos Víctor Zalazar

(*) El otro… 11 de septiembre: El nacimiento del Estado de Buenos Aires.

Después de Caseros en 1852, Justo José de Urquiza entró en Buenos Aires con un cintillo rojo federal en el sombrero. Los porteños, que lo esperaban con un celeste unitario, empezaron a mirar feo.

Al poco tiempo, Urquiza convocó a los gobernadores para organizar políticamente el país. La legislatura bonaerense no aceptó que las demás provincias tuvieran la misma cantidad de representantes en el Congreso Constituyente a celebrarse en unos meses.

Tampoco miraron con buenos ojos que el Congreso fuera en Santa Fe, que el provinciano Urquiza fuera designado Director de la Confederación y que debieran compartir los jugosos ingresos de la aduana.

Urquiza decidió ocuparse: Buenos Aires no tendría Legislatura y él tomaría las riendas, pero el 11 de septiembre de 1852 los porteños se levantaron. Justo José había salido para Santa Fe a dar inicio a las sesiones constituyentes y si bien quiso volver a poner orden, siguió viaje.

Días después aseguraba que “la República” tenía “todos los elementos para constituirse durante la ausencia temporal de Buenos Aires”.

“Buenos Aires es un ESTADO con el libre ejercicio de su soberanía”, decía en su Constitución de 1854 y declaró como territorio no solo a la provincia sino todo el sur argentino”.

Del otro lado, la Confederación la remaba con su gobierno central en Paraná, aunque Urquiza dirigiera desde San José.

La mimada de la Confederación fue la ciudad de ROSARIO… se la declaró ciudad, fue designada puerto principal -con un régimen más beneficioso que el de Buenos Aires para la entrada de productos- y se la dotó de un ferrocarril. Todavía no había CAPITAL y Rosario tenía todo…por algo el Diario pionero, fundado el 15 de noviembre de 1967 por Ovidio Lagos se llama justamente LA CAPITAL. El primer FFCC en extensión fue el que unió Rosario con Córdoba el 15 de abril de 1870.

¡No alcanzó!… Mientras Buenos Aires se enriquecía, la Confederación sufría.

El vicepresidente Del Carril escribió a Urquiza: “Paraná es un desierto para toda operación de dinero, y el día que no tenga yo qué comer, que será muy pronto (…) me he de ahorcar”.

Así siguió todo y vinieron la batalla de Cepeda en 1859, el Pacto de San José de Flores y la batalla de Pavón del 17 de septiembre de 1861, el Pacto en el Gran Templo de Libres y Aceptados.

(*) 11 de setiembre…

Festividad de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de la República Bolivariana de Venezuela.

(*) Domingo Faustino Sarmiento y su opinión sobre Paraguay…

En 1872 escribió: “estamos por dudar que exista el Paraguay. (…) En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes (…) Era necesario purgar la tierra de toda esa excrecencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse”.

Quince años después, en 1887, partió a esas tierras en busca de un clima templado que le mejorara la salud.

Terminó escribiendo: “Me va tan bien aquí, trabajo tanto de cuerpo y alma y sueño cosas tan posibles que no tengo hora de descanso”.

En Asunción, falleció un 11 de septiembre de 1888.

El apellido de los antepasados de Sarmiento era “Quiroga Sarmiento”, esa designación llegó hasta el mayor de sus tíos, José Manuel Eufrasio Quiroga Sarmiento. Pero tanto su padre Clemente como sus otros 10 hermanos fueron inscriptos sin el “Quiroga”. Se dice que esto se debió a que el apellido Sarmiento se estaba extinguiendo.

(*) Un 12 de septiembre de 1821:

El gobierno suprime por decreto el periódico LA GAZETA de Buenos Aires, primer órgano de prensa de las ideas patrióticas, aparecido el 7 de junio de 1810. En su redacción participaron Juan José Castelli, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro Agrelo y Bernardo de Monteagudo.

(*) 13 de setiembre:

Día del arma de infantería, Día del bailarín de folclore; Día del zapatero.

(*) 13 de septiembre: Día del chocolate.

En bombones, en tabletas, en tortas, como bebida, en las galletas, para acompañar fruta. La existencia de un manjar como éste debe celebrarse, y es por esto que los franceses decidieron, en 1995, establecer un Día Internacional del Chocolate.

Seguramente estaban pensando que la mejor forma de festejarlo sería dándose una zambullida en el río de chocolate de la fábrica de Willy Wonka, ya que la fecha que escogieron fue el 13 de septiembre, día en que nació Roald Dahl, el creador de Charlie y la fábrica de Chocolate.

Además de delicioso, el chocolate es milenario: los aztecas tuvieron conocimiento de él y lo llamaban “el alimento de los dioses”. De América fue llevado a Europa, pero fue a comienzos del siglo XX que su consumo se empezó a popularizar gracias al abaratamiento de los costos de producción.

