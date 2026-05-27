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Julio Zamora: “Estamos en cada una de las escuelas del Municipio de Tigre con importantes inversiones”

Redacción Periódico Para Todos

Lo manifestó el intendente, quien supervisó los trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria N°39 de Rincón de Milberg. Allí, se realiza la segunda etapa que consiste en cuatro aulas nuevas, dependencias, comedor/cocina, biblioteca y Salón de Usos Múltiples (SUM).

En Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora recorrió la obra municipal que tiene que ver con la ampliación en la Escuela Secundaria N° 39. En su visita, el jefe comunal enfatizó en continuar con trabajos de fortalecimiento educativo en los diferentes puntos de Tigre.

“Se trata de una escuela antigua: ejecutamos la primera etapa en la cual realizamos la refacción de las aulas existentes y mantenimiento edilicio. Ya estamos avanzando en la segunda parte de la obra que tiene que ver con el incremento de salones y remodelaciones”, indicó Zamora.

“Intervenimos todos los espacios educativos de la ciudad con el equipo del área de Infraestructura Escolar. Buscamos cubrir expectativas, roturas y crecimiento de matrícula en los diferentes puntos del territorio”, cerró.

La obra se encuentra en una segunda etapa en la cual se están construyendo cuatro aulas nuevas, dependencias, comedor/cocina, biblioteca y Salón de Usos Múltiples (SUM).

 