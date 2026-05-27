Julio Zamora: “Estamos en cada una de las escuelas del Municipio de Tigre con importantes inversiones”

Lo manifestó el intendente, quien supervisó los trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria N°39 de Rincón de Milberg. Allí, se realiza la segunda etapa que consiste en cuatro aulas nuevas, dependencias, comedor/cocina, biblioteca y Salón de Usos Múltiples (SUM).

En Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora recorrió la obra municipal que tiene que ver con la ampliación en la Escuela Secundaria N° 39. En su visita, el jefe comunal enfatizó en continuar con trabajos de fortalecimiento educativo en los diferentes puntos de Tigre.

“Se trata de una escuela antigua: ejecutamos la primera etapa en la cual realizamos la refacción de las aulas existentes y mantenimiento edilicio. Ya estamos avanzando en la segunda parte de la obra que tiene que ver con el incremento de salones y remodelaciones”, indicó Zamora.

“Intervenimos todos los espacios educativos de la ciudad con el equipo del área de Infraestructura Escolar. Buscamos cubrir expectativas, roturas y crecimiento de matrícula en los diferentes puntos del territorio”, cerró.

La obra se encuentra en una segunda etapa en la cual se están construyendo cuatro aulas nuevas, dependencias, comedor/cocina, biblioteca y Salón de Usos Múltiples (SUM).