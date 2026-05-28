Con un sentido mensaje de reflexión y prevención sobre la violencia de género, el Municipio recordó a Carolina Aló a 30 años de su femicidio

Autoridades del Poder Ejecutivo, junto a familiares de la víctima, formaron parte de un acto en conmemoración de la vecina tigrense asesinada en 1996. Durante la jornada se realizó el descubrimiento de una placa y la reinauguración de un mural situado a pocas cuadras.

En el marco de los 30 años del femicidio de Carolina Aló, el Municipio y allegados de la víctima realizaron un emotivo acto recordatorio. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó el evento junto a Edgardo, padre de la víctima.

“Carolina es parte de nuestra familia, el Paseo Victorica era uno de los sitios favoritos de ella. Tenía derecho a crecer y todos sus sueños fueron truncados por la violencia de género. A través de este caso, ratificamos el compromiso del Municipio de vivir en una comunidad sin violencia”, destacó Gisela Zamora.

La actividad central se realizó en horas de la mañana en el cruce de las calles Lavalle y Paseo Victorica. Allí, estuvieron representantes del Poder Ejecutivo comunal y de la Fundación Carolina Aló, quienes brindaron unas palabras, entregaron una ofrenda floral y descubrieron una placa conmemorativa.

“Son 30 años de lucha y dolor, acompañado por el Municipio y Julio Zamora, quien apoya las tareas de concientización. La violencia de género debe llegar a un punto en que no exista más, necesitamos leyes más claras. Carolina en su ausencia nos marcó un camino, sin embargo, la Ley de Femicidio debe ser más clara”, destacó el padre de la víctima y presidente de la Fundación Carolina Aló.

Posteriormente, en el túnel ubicado en la intersección de Rocha y Paso, se realizó la puesta en valor de un mural en honor a Carolina, vecina de Tigre asesinada con tan solo 16 años el 27 de mayo de 1996.

A través de una ordenanza, el Municipio establece todos los 27 de mayo como el “Día de la Prevención contra la Violencia en el Noviazgo”. Además, la comuna lleva adelante tareas de sensibilización y visibilización en distintos puntos del territorio. Es para destacar que el Gobierno distrital ejecutó la imposición de nombre “Carolina Aló” a la Escuela Secundaria N° 15, situada en la localidad de General Pacheco.