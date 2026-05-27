Vicente López refuerza el Plan de Otoño para mantener limpias y ordenadas las calles

El municipio intensifica las tareas de barrido, recolección de hojas y mantenimiento del espacio público, con cuadrillas especiales, maquinaria y equipos de higiene urbana para cuidar sumideros y prevenir anegamientos.

El municipio de Vicente López continúa fortaleciendo el Plan de Otoño, un operativo especial de limpieza y mantenimiento urbano que busca reforzar el cuidado del espacio público durante esta época del año, cuando la acumulación de hojas puede afectar calles, veredas y desagües pluviales.

En el marco del operativo, la intendenta Soledad Martínez recorrió los trabajos realizados en La Lucila y Florida, donde supervisó las tareas que llevan adelante los equipos municipales. “Durante el otoño reforzamos todo el trabajo de limpieza de calles, veredas, parques y espacio público. Esto significa para los vecinos más gente trabajando en la calle, más barrenderos, más recolectores y más equipos de higiene urbana manteniendo limpias las calles, las esquinas y los sumideros”, destacó la intendenta.

El Plan de Otoño contempla un refuerzo de los servicios habituales mediante cuadrillas especiales y maquinaria destinada a retirar hojas secas acumuladas en veredas, cordones y desagües. Estas tareas permiten mejorar la circulación de vecinos y vehículos, mantener los barrios en mejores condiciones y reducir el riesgo de obstrucciones ante lluvias intensas.

Como parte del operativo, el municipio cuenta con una máquina aspiradora y trituradora de hojas que estará en funcionamiento diariamente, además de tres camiones con equipos de recolección que retiran el material acumulado por los barrenderos durante la jornada.

Como parte del refuerzo, el municipio suma más barrenderos en los barrios para ampliar la cobertura de limpieza durante la tarde. A este esquema se agregan dos equipos con chipeadoras de arbolado para retirar ramas, junto con los trabajos diarios de poda preventiva y despeje de luminarias.

La intendenta destacó que el cuidado y mantenimiento del espacio público constituye una prioridad para sostener la calidad de vida en todos los barrios de la comuna. “Mantener lindo y limpio Vicente López es parte de nuestro trabajo. Es lo que hace distinto a este municipio sobre otros del conurbano. Es una tarea que requiere mucho esfuerzo de los equipos, con recursos que pagan los vecinos con sus tasas todos los meses, pero que vuelven en más servicios y de mejor calidad”, sostuvo la jefa comunal.

De esta manera, el trabajo diario de los barrenderos y equipos municipales permite que las calles permanezcan limpias y ordenadas, garantizando una circulación más segura para vecinos y vehículos, con un espacio público en buenas condiciones y sin obstrucciones que puedan generar anegamientos.