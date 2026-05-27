Dos operativos permitieron desarticular puntos de venta de drogas

Los procedimientos se realizaron en las ciudades de Grand Bourg y Tortuguitas. Hubo personas aprehendidas, secuestro de cocaína, dinero, armas y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

En el marco de dos investigaciones impulsadas por la UFI N°16 y el Juzgado de Garantías N°4, se llevaron adelante allanamientos en distintos puntos del distrito por infracción a la Ley 23.737.

Uno de los procedimientos se desarrolló en la ciudad de Grand Bourg, donde personal policial logró desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes. Durante el operativo se secuestraron más de 149 gramos de cocaína fraccionada para su venta, dinero en efectivo, un teléfono celular y una balanza de precisión. Como resultado, un hombre de 51 años fue aprehendido, mientras que otra persona quedó notificada en la causa.

El segundo allanamiento tuvo lugar en Tortuguitas, en el marco de una investigación iniciada en marzo de 2026. Allí se incautaron más de 129 gramos de cocaína distribuidos en distintos envoltorios, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas utilizadas presuntamente para el fraccionamiento de sustancias.

Además, durante este procedimiento fueron secuestradas armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y un revólver calibre 38, junto a municiones de distintos calibres. En el lugar fueron aprehendidas dos personas y una tercera fue notificada en la causa.

Las investigaciones y operativos realizados forman parte del trabajo articulado que se lleva adelante para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en los barrios de Malvinas Argentinas, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y protección a las familias del distrito.