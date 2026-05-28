Campedrinos cerró la gran fiesta del 25 de Mayo en San Fernando

El Intendente Juan Andreotti y la Secretaria municipal Eva Andreotti participaron del evento que reunió a una multitud de familias para disfrutar más de 100 artistas locales y el cierre del talentoso dúo folklórico.

En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, el Intendente Juan Andreotti y funcionarios municipales participaron del multitudinario evento que reunió a miles de familias que disfrutaron a más de 100 artistas locales, junto a una exhibición de talleres culturales y emprendimientos invitados.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, destacó: “Fue un día muy especial en San Fernando; conmemoramos el 25 de Mayo con nuestras costumbres tradicionales de baile, de música, de comidas, lo que nos hace argentinos. Estoy muy contenta de poder compartir este día patrio tan lindo con todos los vecinos y vecinas juntos formando comunidad y compartiendo este sentimiento que tenemos por la Patria”.

“Además, culminamos la noche a puro show con la presentación de ‘Campedrinos’. Una noche muy alegre como cierre de este día tan importante para todos los argentinos”, finalizó la funcionaria.

En tanto, dúo folklórico de Sergio Prada y Agustín Fantili, manifestó su alegría: “Fue una noche increíble y feliz; bailamos, cantamos, algunos se tiraron unos sapucai y hasta terminamos haciendo un pogo folklórico”.

“Hoy es un día en el que se junta toda la familia a comer y después se reúnen acá en San Fernando a festejar, que es lo que tiene el argentino; y es muy lindo que tengan este hermoso espacio para que la gente se reúna. Muchas gracias, San Fernando”, finalizaron.