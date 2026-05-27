Gracias a las alertas vecinales por WhatsApp, detienen delincuentes en tiempo récord

El programa Ojos en Alerta transforma los celulares de 23 mil habitantes de San Isidro en extensiones del Centro de Monitoreo Municipal. Con una velocidad de respuesta menor a cinco minutos, permitió desde recuperar una moto pactando una falsa compra en Marketplace hasta desbaratar robos en bandas en plena calle.

Un mensaje de texto, una foto borrosa tomada desde la ventana o una ubicación compartida en tiempo real. Esas alertas domésticas se convirtieron en la peor pesadilla de los delincuentes que actúan en la zona norte del Conurbano. En las últimas semanas, una seguidilla de operativos de la Patrulla Municipal de San Isidro terminó con múltiples detenciones in fraganti gracias a la información aportada por los propios habitantes del distrito. El factor común de estos procedimientos fue la velocidad. Los delincuentes fueron sorprendidos en pleno acto o durante la fuga tras reportes procesados a través del programa Ojos en Alerta.

El despliegue policial de los últimos días expone la variedad de delitos que se frustraron a partir del aviso vecinal, siendo el caso más resonante una verdadera emboscada tecnológica: el dueño de una motocicleta a quien se la habían robado el día anterior descubrió que su propio vehículo estaba a la venta en la plataforma de Facebook Marketplace. En lugar de actuar por su cuenta, alertó al sistema y los oficiales de seguridad coordinaron una “entrega controlada”, pactando un punto de encuentro con los vendedores. Al llegar al lugar, las patrullas cercaron la zona, logrando dos detenidos y la recuperación de la moto.

Poco después, otro procedimiento efectivo se dio sobre la avenida Del Libertador al 15.700, donde dos delincuentes forzaron los accesos de una vivienda con la intención de llevarse dos bicicletas. Un vecino que advirtió la maniobra mandó un mensaje urgente y las patrullas irrumpieron en el lugar en menos de cinco minutos, logrando detener a los sospechosos en plena calle y recuperar el botín intacto.

En un hecho similar registrado a mediados de mayo, una vecina detectó movimientos extraños dentro de un predio ubicado en la avenida Centenario al 1400. Tras el aviso por whatsapp al número de Ojos en Alerta, el Centro de Monitoreo Municipal cruzó la información con las cámaras de seguridad de la avenida, confirmó el merodeo y la patrulla cercó la manzana para inspeccionar el terreno, lo que permitió detener a las dos personas que habían ingresado ilegalmente.

Finalmente, en la intersección de Yatay y Medrano, un testigo reportó que un hombre caminaba tanteando las puertas de los autos e intentaba abrir una camioneta azul estacionada. Desde el COM visualizaron las cámaras de seguridad, lo que permitió registrar los movimientos del sospechoso en tiempo real y guiar a los oficiales de seguridad en la calle hasta concretar el arresto.

“El Centro de Monitoreo funciona como el cerebro de nuestro sistema de seguridad”, explicaron desde la conducción de la Secretaría de Seguridad local. Al respecto, las autoridades municipales señalaron: “Buscamos optimizar al máximo cada recurso tecnológico disponible. Ojos en Alerta no reemplaza a los patrullajes ni a nuestras más de 2.600 cámaras de vigilancia, sino que potencia todo el sistema. El vecino es nuestro principal aliado porque nos provee de información precisa en tiempo real, lo que le permite a los oficiales de monitoreo guiar a los móviles en la calle con una exactitud quirúrgica y cerrar el cerco sobre los delincuentes en cuestión de minutos”.

Actualmente, más de 23.000 vecinos forman parte activa de Ojos en Alerta en San Isidro, utilizando sus teléfonos como un canal directo con el Centro de Monitoreo y Operaciones Municipal (COM). El impacto del sistema en el mapa de la prevención local queda demostrado en las cifras oficiales: durante el mes de abril, el 32,98% de la totalidad de los contactos recibidos por el sistema de seguridad municipal ingresaron exclusivamente a través de este número WhatsApp. La penetración del programa también se trasladó de las viviendas particulares a las zonas comerciales.

Recientemente se completó la capacitación del 80% de los comerciantes de Las Lomas, un corredor clave para la economía local. El principal activo que defienden desde el Municipio es la optimización de los recursos: el tiempo de respuesta promedio de las patrullas ante cada alerta confirmada se redujo a menos de cinco minutos, rompiendo la burocracia del llamado telefónico tradicional a los servicios de emergencia.