Firma de escrituras y resolución de trámites en un operativo en Tigre

152 nuevas familias del Municipio de Tigre formalizaron la firma de sus escrituras. Además, vecinas y vecinos resolvieron trámites en un nuevo operativo integral de servicio a la comunidad del Municipio de Tigre

En el marco de la Ley 10.830, el Municipio de Tigre y la Provincia de Buenos Aires llevaron adelante el acto de firma de escrituras perfectas, directas y no aranceladas, para que 152 nuevas familias del distrito puedan avanzar en la consolidación de sus hogares propios.

“Es un día muy especial porque la firma de estas escrituras no es casualidad, es el reflejo del arduo trabajo de un grupo de personas y un esfuerzo grande por parte del Municipio para lograr regularizar casos que a veces son complejos. Esto forma parte de una directiva de nuestro intendente Julio Zamora para poder llegar a todos los vecinos que lo necesiten”, destacó el subsecretario de Hábitat y Economía Popular, Eduardo Barros.

Durante el acto -celebrado en el Club Talar Junior- fueron beneficiadas familias de las siguientes localidades: El Talar, Benavídez, General Pacheco, Don Torcuato, Rincón de Milberg, Tigre Centro y Troncos del Talar.

“Estamos muy felices porque mi hija firmó la escritura. Estoy eternamente agradecida con el intendente Julio Zamora. Es un orgullo todo lo que está haciendo por los vecinos”, expresó Elena, vecina de Rincón de Milberg.

La firma se realizó en el marco de la Ley 10.830, una operatoria de interés social para aquellas familias e instituciones sin fines de lucro que, por cuestiones económicas, no han logrado escriturar en forma particular. En el trámite interviene la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que, en un trabajo articulado con el Municipio de Tigre, ofrece la posibilidad de escriturar en forma no arancelada a familias e instituciones de bien público.

Cabe destacar que el Municipio de Tigre continúa trabajando en políticas de regularización dominial, en la cual se promueve la seguridad jurídica de las familias, acercándoles tranquilidad a través de un trámite totalmente gratuito.

(*) Vecinas y vecinos resolvieron trámites en un nuevo operativo integral de servicio a la comunidad del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo operativo integral de servicio a la comunidad, con el objetivo de acercar la gestión a vecinos y vecinas de distintos puntos del partido. Autoridades comunales acompañaron el desarrollo de la actividad organizada en la Fundación Nordelta, ubicada en el barrio Las Tunas, en General Pacheco.

“Llevamos adelante un nuevo operativo para seguir acercando la gestión del Municipio de Tigre a cada barrio del distrito. Es una acción que impulsó el intendente Julio Zamora y que realizamos entendiendo que hay mucha gente que por tiempo o lejanía no puede acercarse al centro de la ciudad. Estar cerca de la gente es una premisa que tenemos desde el Gobierno local”, señaló el secretario de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Marcelo Marina.

El operativo inició a la mañana y se extendió hasta el mediodía y contó con stand de las áreas municipales: Alerta Tigre, Zoonosis, Migrantes, Reciclá, Trabajo Social, entre otros, para que las y los presentes puedan resolver sus trámites.

La concejala Gisela Zamora también acompañó la actividad para dialogar e interiorizarse sobre las inquietudes de las y los vecinos y comentó: “Tener estos espacios es importante para, no solo acercar los servicios municipales que es muy importante, sino también para interactuar con la gente y saber cómo la están pasando en este contexto difícil que atravesamos como país. El intendente Julio Zamora nos pide que estemos al lado de nuestra comunidad y eso seguiremos haciendo”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich