La Municipalidad entregó pases libres multimodales y cascos en operativo de seguridad vial

La Municipalidad de José C. Paz, recibió la visita del Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, quien junto con la Intendenta Interina, Lorena Espina y la directora de Discapacidad, Laura Fernández encabezaron el acto de Entrega de 1.000 Pases Libres Multimodales (PLM) a vecinos y vecinas paceños.

Por directiva del Senador Bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario Ishii, se reunió dos iniciativas de alto impacto social: la distribución de Pases Libres Multimodales para personas con discapacidad y la entrega de 30 cascos en el marco de los programas Ecomovilidad y #SiempreCasco.

Las credenciales multimodales se imprimieron y entregaron en el momento garantizando el acceso gratuito al transporte público para personas con Discapacidad, materializando un *derecho fundamental* y reafirmando el compromiso del distrito con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Como segunda actividad se distribuyeron 30 cascos conjuntamente con una charla de prevención, siendo parte de las políticas orientadas a promover hábitos responsables en la vía pública y reducir la siniestralidad en la comunidad.

Del acto participaron el subsecretario provincial de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijóo; la directora provincial Sibila Botti; el director provincial de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial, Cristian Vásquez; el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla;

el secretario de seguridad Fernando Cabrera; el director general de Seguridad Miguel Narváez; el concejal Damián González y la directora del Hospital de Alta Complejidad, Karina Sosa.

Desde la gestión municipal remarcaron que estas acciones forman parte de una política de Estado orientada a garantizar herramientas concretas, fomentar una movilidad sustentable y construir un distrito más seguro e inclusivo para todos sus habitantes.