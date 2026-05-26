El Hospital Central fue reconocido como centro de referencia en cáncer de mama

La Sociedad Argentina de Mastología acreditó a la institución como Unidad Funcional de Tratamiento del Cáncer de Mama tras una exhaustiva evaluación. Es una de las 43 unidades reconocidas en todo el país.

El Hospital Central de San Isidro recibió la acreditación de la Sociedad Argentina de Mastología como Unidad Funcional de Tratamiento del Cáncer de Mama, un reconocimiento que lo posiciona entre los principales centros especializados del país en el abordaje integral de esta enfermedad.

La certificación fue otorgada luego de un riguroso proceso de evaluación que incluyó auditorías presenciales, revisión de protocolos y análisis del funcionamiento integral del servicio. El reconocimiento tiene una vigencia de cinco años y convierte al Hospital Central del distrito en la unidad número 43 acreditada a nivel nacional.

“Estamos muy orgullosos de este reconocimiento, que refleja el compromiso y la excelencia de los profesionales que integran el sistema de salud pública del Municipio. Este logro es resultado del trabajo interdisciplinario y de la capacitación permanente de nuestros equipos, que año tras año continúan formándose de acuerdo con los más altos estándares que hoy exige la salud pública”, aseguró el Secretario de Salud de San Isidro, Pablo de la Torre.

Durante la evaluación, la entidad destacó la calidad de atención, la organización del equipo multidisciplinario y la articulación entre las distintas áreas médicas involucradas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes.

La unidad está integrada por especialistas en mastología, oncología, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, radioterapia, psicooncología y nutrición, entre otras disciplinas, que trabajan de manera coordinada para garantizar una atención integral y personalizada.

Entre los puntos más valorados se destacaron la realización periódica de ateneos multidisciplinarios, el uso de historia clínica digital integrada, la disponibilidad de equipamiento especializado y el acompañamiento psicosocial y nutricional a las pacientes.

Si bien la acreditación fue concedida en 2025, la entrega formal del diploma se realizó en mayo de este año.

Para el Municipio de San Isidro, esta acreditación refleja el compromiso, la capacitación y el trabajo sostenido del Servicio de Ginecología del Hospital Central, cuyo desempeño fue clave para alcanzar este reconocimiento nacional, bajo la dirección del Dr. Bruno Fachinat y junto al trabajo de la Dra. Mercedes Maino, el Dr. Diego Gangi y todos los equipos profesionales involucrados.

Con esta acreditación, San Isidro continúa consolidando su red de salud pública con estándares de calidad reconocidos a nivel nacional.