Más de 18.000 personas transformaron a Expo Mate 2026 en una gran fiesta patria

Con tres jornadas marcadas por una gran convocatoria, finalizó la segunda edición de Expo Mate en San Isidro.

El Centro Municipal de Exposiciones fue el escenario de una verdadera fiesta popular donde más de 18.000 personas disfrutaron de una experiencia integral que celebró la tradición matera argentina con música, gastronomía y aprendizaje.

Durante el fin de semana largo, los visitantes recorrieron el predio ampliado, participando de catas y talleres, mientras formaban parte de una cruzada solidaria sin precedentes. Gracias a cada persona que se acercó, la recaudación de esta edición permitirá al Hospital Central de San Isidro adquirir equipamiento médico de alta complejidad, transformando el entusiasmo de la feria en una mejora real para la salud pública. Cada entrada vendida representa un gesto de cuidado hacia el prójimo, convirtiendo el placer de compartir un mate en una herramienta para salvar vidas y fortalecer la atención de nuestra comunidad.

Al finalizar la jornada, Cirilo Wagener, fundador de El Tero y organizador de Expo Mate, destacó: “Estamos profundamente agradecidos con cada familia y grupo de amigos que eligió pasar este fin de semana matero con nosotros. Ver el predio lleno nos confirma que esta experiencia se consolidó y ya es parte de la agenda de los argentinos, por esto esperamos vernos nuevamente en una tercera edición. No solo celebramos lo que nos identifica, sino que logramos dar una mano concreta al hospital de la comunidad de San Isidro”.

El predio experimentó este año una importante transformación al extenderse a 9.500 m², lo que representó casi el doble de superficie respecto a su debut en 2025. Esta ampliación garantizó una circulación cómoda y fluida para que las familias y amigos disfrutaran por completo la “Experiencia del mate”, que se logró mediante un recorrido diseñado que conectó con los sentidos a través de más de artesanos y orfebres trabajando en vivo, catas de yerbas, las principales marcas de productos y accesorios, y tres áreas clave: el Escenario, el Sector Talleres en Vivo y Experiencias, y el Anfiteatro de Charlas.

El gran cierre del lunes 25 de mayo, fue con una gran “Peña Folclórica” en la que actuaron el “Ballet Alma Patria”, posteriormente el dúo vocal “Ecos Folklore” y con el broche de oro musical llevado adelante por el “Grupo Tupa”, lo que representó el momento de mayor emoción, uniendo a los presentes en una gran ronda de música y tradición.

Expo Mate 2026 reafirmó que el mate es mucho más que una infusión: es el lenguaje de nuestra hospitalidad y el hilo invisible que teje nuestra historia compartida. En estas tres jornadas, San Isidro fue el escenario de un encuentro donde la calidez de cada cebada se transformó en ayuda concreta para nuestra comunidad. El mate es un ritual que nos pertenece a todos, celebramos una cultura viva que se renueva en cada termo y en cada charla, y que encuentra en esta experiencia su máxima expresión de unidad y compromiso social.