Avanza la remodelación del corredor escolar de la Primaria N° 20 y Secundaria N° 15 de General Pacheco

Los trabajos se sitúan sobre la calle Santiago del Estero, entre Santa Fe y Entre Ríos, y tienen un total de 160 metros lineales. El intendente Julio Zamora supervisó la obra y destacó la importancia de la escucha activa para conocer las necesidades de la comunidad.

El intendente Julio Zamora inspeccionó la obra del corredor escolar que lleva adelante el Municipio en la localidad de General Pacheco. Se trata de la respuesta municipal a un histórico pedido de la comunidad educativa.

“Es importante la escucha activa a los vecinos y vecinas para continuar trabajando con políticas de cercanía que nos permitan solucionar sus problemas. En esta oportunidad, avanzamos con la refacción de las veredas que se encontraban deterioradas. Esto brindará mayor seguridad a los peatones y alumnos que transitan por esta calle”, indicó Zamora.

La obra consiste de un total de 160 metros lineales del corredor escolar de la Escuela Primaria N° 20 y la Escuela Secundaria N° 15. Los trabajos se realizan sobre la calle Santiago del Estero, entre Santa Fe y Entre Ríos.