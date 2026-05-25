Mayo renace: la Revolución continúa

Por: Juan Marcelo Calabria (*)

Colaboración: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar.

La importancia de los días de Mayo radica en que no es sólo el acto fundacional de una nación, representa el espíritu indomable de un grupo de líderes esclarecidos y un pueblo que, frente a la adversidad, eligió forjar su propio camino.

En la penumbra de la historia, los ecos de la Revolución de Mayo aún resuenan con fuerza en la memoria colectiva de Argentina. Aquellos días de 1810, cargados de fervor y esperanza, marcaron el inicio de un camino sin retorno hacia la independencia y la autodeterminación.

La gesta del 25 de Mayo no fue un mero cambio de autoridades; fue la expresión de un pueblo que, alzando la voz en el Cabildo Abierto, decidió tomar las riendas de su destino.

La Revolución de Mayo, y su semana previa frenética, fue el preludio de una serie de sucesos que darían inicio al proceso independentista.

Los patriotas, liderados por figuras como Moreno, Castelli, Belgrano y Saavedra, no solo desafiaron el statu quo, sino que plantaron las semillas de una nación soberana. Fue un movimiento que, si bien mantuvo la máscara de Fernando VII, ocultaba un anhelo profundo de libertad y autonomía.

En aquellos días secretamente, varios líderes vieron la oportunidad, largamente esperada, de dar paso a una nueva nación: Manuel Belgrano, líder esclarecido de ese momento, promoverá el incipiente proceso revolucionario y no dudará en ponerse al frente de los improvisados ejércitos para sostener con su espada lo que había atizado con su pluma y su palabra.

Insoslayable coherencia del primer y más destacado general del embrionario ejército patrio.

El mismo Manuel Belgrano relata aquellos primeros momentos diciendo: “mandaron llamar mis amigos a Buenos Aires, diciéndome que era llegado el caso de trabajar por la patria para adquirir la libertad e independencia deseada; volé a presentarme y hacer cuanto estuviera a mis alcances: había llegado la noticia de la entrada de los franceses en Andalucía y la disolución de la Junta Central…”.

Llegado el día 25 de Mayo de 1810, la plaza se convirtió en el escenario donde el pueblo de Buenos Aires se congregó, ansioso y expectante, para ser testigo de la historia en marcha. La destitución del virrey Cisneros y la formación de la Primera Junta fueron actos revolucionarios que reflejaron el deseo de un gobierno propio, emanado de la voluntad popular y no sólo de un monarca ausente, tal como lo muestran las propias palabras de Belgrano.

Este movimiento no fue un hecho aislado; fue el resultado de un proceso gestado durante años, alimentado por las ideas ilustradas y el descontento social.

La Revolución de Mayo fue también un reflejo de la influencia de otros movimientos independentistas en América y Europa, que resonaban con la promesa de un nuevo orden basado en los principios de igualdad y justicia. La importancia de los días de Mayo radica en que no es sólo el acto fundacional de una nación, representa el espíritu indomable de un grupo de líderes esclarecidos y un pueblo que, frente a la adversidad, eligió forjar su propio camino.

Es un recordatorio de que la libertad y la soberanía son valores inalienables que, una vez despertados, guían el pulso de un país.

La Primera Junta, aunque efímera, fue el primer gobierno patrio que encarnó los ideales de la revolución. Su creación fue un mensaje claro: las Provincias Unidas del Río de la Plata ya no serían una mera colonia, sino una tierra de ciudadanos libres, dispuestos a defender su derecho a la autodeterminación. La figura de Manuel Belgrano, uno de los protagonistas de aquellos días, se alza como un faro de patriotismo y visión.

Su legado, más allá de la creación de la bandera, poco tiempo después, es un testimonio de compromiso con la educación y el progreso social, pilares fundamentales para la construcción de una nueva república.

Su rol en la gesta de 1810 y en los años subsiguientes fue crucial; Belgrano fue el arquitecto de un pensamiento revolucionario que abogaba por el progreso, la justicia y el bien común, pilares sobre los que se asentaría la naciente república. Como uno de los padres fundadores de la patria, Belgrano entendió que la independencia no era solo una cuestión de soberanía política, sino también de desarrollo cultural y educativo.

Su defensa de los derechos de amplios grupos sociales y su impulso a la educación pública son testimonios de un legado que va más allá de las batallas y los símbolos nacionales; es el legado de un hombre que soñó con una nación libre y próspera. Su figura se erige como un recordatorio perpetuo de que la libertad se nutre con la sabiduría y el compromiso con el bienestar general.

La Revolución de Mayo es, en esencia, una historia de coraje y convicción. Es la historia de un pueblo que, en su búsqueda de un destino propio, se atrevió a desafiar el statu quo y a imaginar un futuro mejor. Es un capítulo que sigue inspirando a generaciones de argentinos a luchar por sus ideales y a mantener viva la llama de la libertad.

Es una fecha que invita a la reflexión sobre el pasado y el futuro, sobre los desafíos que enfrentamos y las oportunidades que se abren ante nosotros.

En definitiva, el 25 de Mayo de 1810 es mucho más que una fecha en un calendario; es uno de nuestros símbolos de una identidad forjada en la lucha y la esperanza, de un espíritu que, a pesar de los obstáculos, nunca dejó de soñar con un país más justo, libre y soberano. Son el reflejo de una Argentina que, desde sus cimientos, se construyó sobre la valentía y la determinación de ser dueños de su propio destino y un faro para la libertad del resto de las naciones, tal como ocurrió luego a través del plan continental y la visión sanmartiniana de la libertad de todo el continente.

(*) Docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Escritor y Ensayista. Miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana, autor de los libros sobre el liderazgo de los padres fundadores: San Martín y Belgrano/ Fuente: Los Andes Diario).