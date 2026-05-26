Juan Andreotti participó del festejo del 25 de Mayo en San Fernando

El Intendente compartió un acto cívico en la Plaza del Bicentenario, donde siguieron shows de artistas locales y talleres culturales municipales. Al finalizar, reflexionó: “Son momentos para entender que tenemos un país hermoso y muchas personas trabajaron muchísimo por nuestra Patria. La mejor manera de seguir construyéndola es respetándonos entre nosotros, cuidando nuestros derechos y ser solidarios”.

El Municipio celebró un nuevo Día de la Patria en la Plaza del Bicentenario, que se inició con un acto cívico, siguiendo con un patio criollo de comidas típicas y artesanías de los Talleres Culturales Municipales, un Gran Pericón Nacional con todos los elencos y talleres municipales, y un show musical de artistas locales con el cierre del destacado dúo folklórico “Campedrinos”.

El Intendente Juan Andreotti, quien presidió el acto cívico junto a los funcionarios municipales, expresó: “Hoy en San Fernando celebramos el 25 de Mayo encontrándonos con toda la familia sanfernandina. Son momentos para reflexionar, para entender que tenemos un país hermoso, donde hay muchos que hicieron muchísimo por nuestra Patria. Son más de 200 años haciendo este país gigante, donde también hay mucho que hacer por delante, que es responsabilidad de los que estamos hoy y de los más jóvenes la de ser agradecidos”.

“La mejor manera de seguir construyendo Patria es respetándonos entre nosotros, cuidando los derechos por los que muchas personas trabajaron para que hoy tengamos, y ser solidarios, pensar en el de al lado, en tender una mano y no dejar a nadie atrás”, concluyó el Intendente.

Participaron del acto una multitud de vecinos y vecinas, los funcionarios municipales, concejales, representantes de instituciones sanfernandinas, autoridades de la comunidad educativa y los abanderados, abanderadas y escoltas de las banderas de ceremonia de escuelas públicas y privadas de la ciudad.