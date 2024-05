Capacitaciones laborales para las Sedes del Programa Envión 

Se realizó la apertura de diferentes capacitaciones con orientación laboral para las 14 sedes que integran el programa ENVIÓN de José C. Paz.

En representación del Intendente Mario Ishii estuvo el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; la Directora General del Programa ENVIÓN Lidia Parisi; la Directora Alondra Sosa y el Subdirector administrativo de la Secretaría Privada, Pablo López.

Durante la actividad se dialogó con los referentes de las sedes nucleadas en varios barrios del distrito y los jóvenes, Mansilla expresó que “quiero agradecer el trabajo solidario que realizan con todos los pibes y pibas, esto es para que los pibes no estén en la calle, sino que estén aprendiendo, agradecerles porque son parte del proyecto de Mario Ishii de José C. Paz en estos 30 años”, el funcionario aseveró que el “único que conduce la política del peronismo del partido justicialista es Mario Ishii, no hay más”.

Desde el Envión se implementan actividades recreativas para los jóvenes paceños, desde atletismo para los torneos Intersedes, talleres de tejido, arte y collage, peluquería, costura, apoyo escolar, educación física y múltiples actividades de formación, desarrollo social, deportivo y lúdico que se realizan con jóvenes de 12 hasta 21 años en situación de vulnerabilidad social y cuyo principal objetivo es la inclusión social.

“De esta manera la Dirección de ENVIÓN dependiente de la Secretaría de Gobierno, desde la gestión del intendente Ishii, se continúa trabajando en políticas de Estado”, asegura un comunicado del municipio.

