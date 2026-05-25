La historia de Oscar ‘Ringo’ Bonavena

Por: Hugo Caporale

Oscar ‘Ringo’ Natalio Bonavena nació en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1942 fue un boxeador de peso pesado argentino, actor y cantante. Y falleció hace exactamente 50 años, un 22 de mayo de 1976.

Comenzó su carrera como boxeador amateur a finales de la década de los 50′, desde mediados de los años 1960 hasta inicios de los años 1970 fue uno de los principales contendientes al título mundial. Junto a su carrera, su fama también se incrementó dándole otras ocupaciones como la actuación o la música.

Bonavena falleció a causa de un disparo en una disputa con un mafioso siciliano en 1976 (a los 33 años) dejando un gran legado cultural en Argentina.

El 22 de mayo de ese año fue asesinado por un guardaespaldas en el famoso burdel Mustang Ranch en Reno, Nevada. Bonavena recibió un disparo de fusil Remington.

El cuerpo de Bonavena fue velado el 29 de mayo en el estadio Luna Park en Buenos Aires, Argentina, donde fue despedido por unas 150.000 personas. Luego fue sepultado en el cementerio de Chacarita.

Allí cerca en Buenos Aires, Oscar ‘Ringo’ Bonavena con 20 anos alcanzó el campeonato pesado de Argentina la noche del 4 de septiembre 1965 al derrotar por puntos al también reconocido Gregorio “Goyo” Peralta en el mítico estadio Luna Park frente a 25.236 espectadores.

En la parte de la tribuna de los fanáticos del Club Atlético Huracán del que él era fanático y una calle en Buenos Aires llevan su nombre en homenaje.

En 2022, se modificó el nombre de la estación de metro Hospitales al mismo nombre con el agregado ‘Ringo Bonavena’.

En 2023, la cadena Star+ presento la serie “Ringo, gloria y muerte”, basada en su vida.

Tuvo un record de 58 Ganadas (44 Knockouts), 9 Derrotas (1 Knockout), 1 Empate.

Se enfrentó a nombres como: Muhammad Alí, Joe Frazier, Jimmy Ellis, Ron Lyle, George Chuvalo, Karl Mildenberger, Wilhelm Von Homburg, Gregorio “Goyo” Peralta, Manuel “Pulgarcito” Ramos, Floyd Patterson y Ron Lyle entre otros.