Conocé Tigre Sirve, la plataforma del Municipio que resuelve las consultas de los vecinos y vecinas

La gestión local ofrece un sistema de atención que responde a las inquietudes y deriva al área correspondiente para solucionar el problema. A través de sirve.tigre.gob.ar, la comunidad puede cargar su solicitud, hacer un seguimiento en tiempo real y recibir notificaciones automáticas sobre cada avance del trámite.

El Sistema de Información y Servicios al Vecino “Tigre Sirve” del Municipio es una plataforma destinada a resolver consultas y reclamos a los vecinos y vecinas. Brinda la posibilidad de tener un seguimiento de la solución del problema.

El nuevo sistema incorporó Inteligencia Artificial para clasificar automáticamente cada pedido, optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la organización del trabajo en las distintas áreas municipales.

Desde la plataforma se puede realizar reclamos y pedidos vinculados a saneamiento urbano, alumbrado público, arbolado, pavimento, inspecciones generales, entre otras cosas. También, enviar consultas, opiniones, propuestas y solicitar ser contactado para participar en consultas públicas sobre temas de interés comunitario.

La información generada por Tigre SIRVE permite elaborar informes, métricas y mapas de calor, fundamentales para mejorar la planificación, optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones en la gestión municipal.

Podés comunicarte con Tigre SIRVE a través de sirve.tigre.gob.ar. Teléfono: 0800-122-TIGRE (84473) de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 13:00. O por WhatsApp: +54 9 11 7601-1378. Correo electrónico: [email protected] o X / Twitter: @TSirve.