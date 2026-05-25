Naturgy Argentina se destaca en el ranking Merco ESG en la categoría Energía
Naturgy obtuvo el cuarto puesto en la categoría “Energía” de la edición 2025 del prestigioso ranking Merco ESG de Argentina, consolidando su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de su negocio.
En un contexto socioeconómico marcado por los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los precios de la energía, el desafío del cambio climático y las crecientes desigualdades, Naturgy reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la creación de valor para la sociedad.
El nuevo propósito de la compañía: Facilitar tu relación con la energía cada día, representa una declaración de intenciones sobre el tipo de compañía que Naturgy quiere seguir construyendo: un equipo confiable que trabaja por y para las personas, en evolución continua y con el fin último de ser la mejor elección para todos sus públicos cada día.
Así, la compañía enfrenta los desafíos actuales y futuros a través de su Plan de Sostenibilidad 2025-2027, que establece objetivos ASG para todas sus operaciones en Argentina. Estos indicadores forman parte central de la estrategia corporativa y están alineados tanto con los marcos regulatorios como con los aspectos específicos definidos por Naturgy como materiales para una adecuada gestión, sistematización y monitoreo de su desempeño en sostenibilidad.
Con más de 2,5 millones de clientes en distintas regiones de Argentina, Naturgy continúa poniendo a las personas en el centro de su estrategia, brindando energía segura, accesible y cada vez más sostenible, mediante soluciones innovadoras, experiencias digitales y un firme compromiso con la transparencia, la cercanía y la atención personalizada.
El ranking Merco es un referente global en la evaluación de la reputación corporativa que valora la gestión de la responsabilidad social y el gobierno corporativo de las empresas. Su metodología rigurosa se basa en un exhaustivo análisis que incluye encuestas a directivos, expertos en RSE, analistas financieros, periodistas, ONG, sindicatos y asociaciones de consumidores, lo que le confiere un valor significativo al reconocimiento.
Ser destacados en este ranking es un reflejo del esfuerzo y la dedicación de Naturgy por generar un impacto positivo en la sociedad y el entorno.
Para más información sobre el ranking: Ranking Merco Responsabilidad ESG Argentina.
Para conocer en detalle la política de sostenibilidad de Naturgy: ver Reporte integrado.