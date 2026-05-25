Julio Zamora: “Seguimos reforzando el sistema de salud de Tigre y ampliando la oferta sanitaria”

El intendente de Tigre Julio Zamora recorrió la puesta en valor del establecimiento médico (HDI, Valentín Nores), donde el Municipio realiza 16 consultorios externos nuevos; una sala de odontología y un quirófano destinado a cirugías maxilofaciales. Finalizada la obra, el espacio contará con un total de 60 camas de internación.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el sistema de salud del Municipio de Tigre, el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Valentín Nores amplía la cantidad de consultorios. Se trata de la construcción de nuevas salas de atención y se sumarán 20 camas de internación. El intendente Julio Zamora recorrió la obra junto a las autoridades del espacio y enfatizó en que el distrito continúa siendo referente regional en el área.

En esta línea, agregó: “Ampliamos el sistema de salud de Tigre con nuevos consultorios, quirófanos y refacciones. Finalizada la obra, el HDI Valentín Nores contará con un total de 60 camas de internación. Seguimos invirtiendo en el área, mejorando hospitales y centros médicos para brindar mejor atención a los vecinos y vecinas”.

El Municipio realiza la puesta en valor de la antigua guardia del espacio clínico ubicado en el centro de la ciudad. Allí, se construyen 16 nuevos consultorios; una sala de odontología con dos sillones y un mini quirófano con el objetivo de ejecutar cirugías maxilofaciales.

Esta ampliación permitirá disponer de 20 camas de internación más en el nosocomio, lo que responde a una necesidad de la comunidad, ante un sistema de salud provincial que se encuentra colapsado.