Noticias deportivas en Tigre

En un marco de alegría y diversión, la Escuela Municipal de Taekwondo de Tigre realizó un campus abierto en el microestadio “Ciudad de Benavídez”. Autoridades del Gobierno local acompañaron la actividad deportiva junto a cientos de vecinos y vecinas de todo el distrito.

Al respecto, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, señaló: “Realizamos un campus de taekwondo con chicos y chicas que practican en todos los polideportivos de Tigre. El objetivo fue visibilizar la actividad y estamos contentos; demostramos que el Gobierno local, encabezado por el intendente Julio Zamora, lleva adelante políticas deportivas pensando en los jóvenes y las familias que participan de las disciplinas”.

El encuentro deportivo -del que participaron más de 300 jóvenes- fue encabezado por el profesor Carlos Palacios. Bajo su coordinación, junto a otros profesores de los centros deportivos locales, los chicos y chicas realizaron circuitos de entrenamiento y actividades recreativas.

“Soy cinturón negro de la Confederación Argentina de Taekwondo, doy clases en los polideportivos y también coordino estos espacios, donde dictamos actividades recreativas y competitivas. Es muy importante contar con el apoyo del Municipio en el área para poder inculcarle el respeto y los valores a quienes practican la disciplina”, indicó el coordinador de la actividad Carlos Palacios.

Momento después, las autoridades municipales llevaron a cabo la entrega de medallas a los jóvenes que fueron los protagonistas del campus en el flamante microestadio “Ciudad de Benavídez”.

Actualmente, la Escuela Municipal de Taekwondo cuenta con más de 600 niños, jóvenes y adultos. Este arte marcial es dictado en todos los polideportivos del distrito y tiene como objetivo aprender el deporte, practicarlo, entrenarse físicamente y alcanzar un desarrollo pleno.

El Municipio de Tigre puso en marcha la Liga de Baby Fútbol 2024, en el Polideportivo de General Pacheco. La jornada contó con la presencia de autoridades del Gobierno local e integrantes de las instituciones que forman parte del certamen.

El director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, indicó: “Estamos contentos por un nuevo comienzo de la liga. El Municipio de Tigre lleva adelante esta competencia inclusiva para los clubes de barrio. Esto no sería posible sin el acompañamiento del intendente Julio Zamora. El objetivo es seguir sumando para que los chicos estén en un club y no en la calle, acá todos ganan”.

El lanzamiento contó con el diversos partidos amistosos de la categoría 2017, distribuidos en cuatro canchas. La competencia -la cual tiene más de 1.800 personas fichadas- cuenta con un total de 16 clubes del distrito.

Uno de los técnicos del Social Fútbol Club Alem, Miguel Álvarez, señaló: “La Liga Municipal me parece muy buena, ya que sirve para sacar a los chicos de la calle. Somos un club donde tenemos a más de 150 jóvenes, además ayudamos a las familias. El Municipio siempre está presente con todas las entidades que se comprometen a realizar la competencia”.

Una vez finalizados los encuentros, autoridades del Municipio de Tigre hicieron entrega de material deportivo a los directivos de las instituciones. La propuesta del Gobierno local busca fortalecer la integración de niños y niñas a través del deporte.

