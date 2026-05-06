Ramón Lanús participó del debate por la reforma de seguridad y pidió una Ley de policía municipal

El intendente de San Isidro participó hoy de un encuentro junto al ministro de Seguridad de la provincia y otros intendentes bonaerenses, con el objetivo de avanzar en un diálogo para la reforma de la ley de seguridad provincial. Lanús pidió un marco legal para municipios que como San Isidro se están haciendo cargo de la seguridad.

La reunión se llevó a cabo en el edificio de la Secretaría de Seguridad de la localidad de Escobar, donde se planteó la necesidad de trabajar en un proyecto consensuado que permita actualizar el marco normativo vigente en materia de seguridad.

En ese sentido, el intendente de San Isidro valoró la convocatoria del Gobierno provincial y destacó la importancia de generar estos espacios de trabajo conjunto: “Valoramos que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, haya convocado a una reunión a los intendentes que desde distintos espacios políticos venimos planteando una posición similar. Creemos que generar estos espacios, escuchar a los intendentes, es un primer paso importante para todos nuestros vecinos”.

Asimismo, sostuvo la necesidad de avanzar en una herramienta concreta para los municipios: “Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley que habilite a los municipios grandes de la provincia a contar con una policía local con verdadera autonomía y responsabilidades claramente definidas. No se trata de una aspiración abstracta, sino de la necesidad de disponer de herramientas reales para convalidar algo que ya está ocurriendo y responder, con eficacia, a la demanda de seguridad de nuestros vecinos.”

Durante el encuentro, el jefe comunal remarcó el modelo de seguridad que impulsa el distrito: “Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra Patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del Intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”.

En esa línea, remarcó la necesidad de un marco normativo claro: “Nuestra posición es clara: necesitamos una policía local con poder efectivo y responsabilidad definida. Esa descentralización de responsabilidades también debe venir con recursos provinciales. Todos esto implica un nuevo marco legal sólido que respalde la actuación, con foco primordial en la prevención del delito”.

Finalmente, destacó el trabajo que el municipio viene desarrollando en materia de seguridad: “En San Isidro no partimos de cero. Venimos trabajando de manera articulada con la Policía de la Provincia mientras consolidamos un sistema propio: una Patrulla Municipal en expansión con más de 300 oficiales de seguridad; una red de videovigilancia con proyección de 2.910 cámaras —aproximadamente 10 cada 1.000 habitantes— operadas por 145 agentes desde el Centro de Operaciones Municipal (COM); y la implementación de 200 lectoras de patentes para fortalecer el control de accesos al distrito”.

El intendente concluyó que “creemos en un modelo integral, donde fuerzas nacionales, provinciales y municipales trabajen de manera coordinada con responsabilidades claras. Pero para que ese sistema sea realmente eficaz, los municipios debemos contar con las atribuciones y herramientas acordes a la responsabilidad que ya asumimos todos los días”.