Los Bomberos de San Fernando festejan sus 130 años con un gran desfile

El sábado 9/5 en el Cuartel Central -Ex Combatiente Juan C. Reguera 1449- participarán delegaciones de más de 40 dotaciones de Bomberos invitados para homenajear al histórico cuerpo y su permanente vocación de servicio con los sanfernandinos.

El Municipio de San Fernando invita a las vecinas y vecinos al gran desfile de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, para celebrar el 130° aniversario de su creación. Al mismo fueron invitadas más de 40 dotaciones de la Región y del país.

La cita es el sábado 9 de mayo a las 10 horas en el Cuartel Central, sito en Ex Combatiente Juan C. Reguera (Colectora Acceso Norte) 1449.

Este evento es un justo homenaje a su historia centenaria y su inquebrantable vocación de servicio a los sanfernandinos.

En caso de lluvia, el evento podría ser reprogramado.