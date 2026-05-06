Julio Zamora acompañó a la Universidad de San Isidro en la presentación del libro “Estado, Derecho y Políticas Públicas”

El intendente de Tigre fue invitado por los representantes de la entidad a La Rural para exponer sobre el nuevo número lanzado por el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Derecho y Estado (CLADE). La actividad se llevó adelante en el marco de la 50º edición de la Feria Internacional del Libro.

En el marco de la 50º edición de la Feria Internacional del Libro, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de la presentación del tercer tomo “Estado, Derecho y Políticas Públicas” de Poliedro, el espacio editorial de la Universidad de San Isidro. Allí, compartió un panel junto al rector de la USI, Enrique Del Percio, y distintos profesionales que dieron detalles del trabajo que se viene llevando adelante a través del Centro Latinoamericano de Estudios sobre Derecho y Estado (CLADE).

“Fue un placer haber acompañado esta jornada tan interesante y enriquecedora junto a Enrique Del Percio. Tigre es un Municipio con muchos matices y donde es importante trabajar conjuntamente con distintos estamentos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. De alguna manera lo que se busca es reflexionar sobre las dificultades que tenemos tanto en el territorio como en el país”, señaló el jefe comunal en La Rural.

Poliedro es el espacio editorial de la Universidad de San Isidro (USI). Fundada en 2020, ha publicado decenas de libros en cuatro colecciones. La última colección de los cuadernos incluye 3 tomos: Comunidad de Vida, Estado y Derecho; Derechos Humanos de la naturaleza; y Estado, Derecho y Políticas Públicas.

“Nos reunimos para presentar el tercer número de las publicaciones del CLADE, un trabajo muy importante de la labor articulada entre la Universidad de San Isidro y el Municipio de Tigre, entendiendo que es fundamental vincular las investigaciones y los estudios académicos para saber lo que está pasando en los territorios”, sostuvo Enrique Del Percio.

Al respecto, la subsecretaria de Educación del Municipio de Tigre, Adriana Valdéz, quien escribió un artículo en el último cuaderno dijo: “Participamos muchos funcionarios para, de alguna manera, seguir fortaleciendo la construcción de nuestra comunidad. Quiero agradecer por la posibilidad a la Universidad de San Isidro y por supuesto al intendente Julio Zamora”.

Cabe destacar que esta es la 50º edición de la Feria Internacional del Libro y estará hasta el 11 de mayo. El evento cultural más importante de América Latina celebra cinco décadas con la presencia de dos Premios Nobel: el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan, además de autores internacionales como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura, Kim Ho Yeon y María Fernanda Ampuero