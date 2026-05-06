El vecino Marcelo Moscardo se refiere a los cambios en el COU

Marcelo Moscardo, es agente inmobiliario (fundador Marín Propiedades) y vive en San Isidro

De acuerdo a fuentes oficiales, el Municipio envió un proyecto de actualización puntual del Código de Ordenamiento Urbano (COU), que se estaba tratando en el Concejo Deliberante al tiempo de elaborar esta nota, al parecer con dos objetivos principales: preservar la identidad patrimonial y natural de San Isidro, sus edificios históricos, su costa y su barranca, y acompañar la revitalización de Boulogne y Villa Adelina.

“La propuesta busca ordenar el desarrollo urbano, especialmente en zonas donde hay predios industriales obsoletos, vacíos o subutilizados, para que puedan reconvertirse de manera gradual y responsable, incorporando viviendas, comercios y servicios.

Es importante aclarar que el proyecto no modifica las alturas vigentes. Lo que busca es optimizar el uso del suelo dentro de los parámetros actuales, con reglas claras y cuidando la infraestructura existente”, sostienen desde el Municipio.

En este sentido, Para Todos se reunió con el vecino y martillero Marcelo Moscardo en la Plaza Mitre de San Isidro, quien dio su impresión sobre el tema.

“Por lo que tengo entendido se impulsan cambios en zonas que están algo caídas u olvidadas, por ejemplo la zona de Ader en el oeste del partido o bien algunas franjas de la Av. Libertador. Y me parece que los cambios que se proponen son buenos y correctos. Así que, bienvenido que haya un cambio.

En Ader se permitirán 3 pisos, aunque me hubiera gustado uno más. Y en Av. Libertador también se permitirán 3 pisos, y no 40 como algunos opositores piensan”, destacó al comenzar la entrevista.

– ¿Qué puede pasar en la Costa y en la Barranca? (le preguntamos).

– Creo que si se hacen proyectos obviamente con el consentimiento del Municipio y la infraestructura aprobados por Aysa y Edenor se pueden hacer cosas buenas preservando el verde que es lo importante.

En cuanto a todos los proyectos que pueden surgir en San Isidro creo que es importante ver lo que puede pasar con el país, que es un factor externo. O sea si no están dadas las condiciones económicas es difícil que las ideas puedan llevarse a cabo.

– ¿La gente está viniendo a vivir a San Isidro, como salió en algunos medios?

– Creo que no es correcta esa información. Si la gente estuviese mudándose al partido seríamos más, y en realidad la tasa poblacional bajó.

– ¿Desde cuándo se considera un edificio como patrimonio histórico?

– No sé muy bien, pero creo que desde los 90 o 100 años. Me parece muy bien que haya lugares que se preserven, por ejemplo si aquí en la plaza Mitre quisieran cambiar el reloj de los Testorelli me opondría. Si en Villa Adelina quisieran hacer emprendimientos inmobiliarios en el Golf, también estaría en contra.

– ¿Las viviendas nuevas que proyectan construir serán más accesibles para los compradores?

– Si le bajamos los metros cuadrados que tienen ahora sí. Fijate que 35 metros cuadrados para un departamento de un ambiente donde podría vivir una persona sola es más que sobrado en cuanto espacio. Por ejemplo, en cualquier parte del mundo un arquitecto en 55 metros cuadrados te saca una unidad de 3 ambientes en vez de uno.

– ¿El tránsito podrá llegar a saturarse?

– Yo creo que no, porque tenemos buenas líneas de colectivos (a pesar del problema suscitado recientemente) y además la gente hace Home Office.

– ¿Por qué pensás que este proyecto sobre el COU se hace ahora?

– No sé, tal vez porque lo consideraron necesario para que no haya zonas abandonadas. No son malos los cambios y el dinamismo. Sino, seguiríamos andando en carretas. O todas las calles serían empedradas.

¿Cómo soñás el futuro de Boulogne y Villa Adelina, y la costa?

– Y… me manejo en realidades. En esos lugares había muchos galpones donde trabajaban casi 60 personas en cada uno. Si ahora hay viviendas habrá mucha menos gente.

Y en cuanto a la costa, la idea que me gusta es que se siga manteniendo el verde. Si en algunas zonas se permiten edificaciones de 3 pisos creo que eso moderniza el lugar. Pero con edificaciones de 20 pisos no estoy de acuerdo.

Ojalá que salgan todas estas cosas. Me parece bueno. En La Calabria lo permitieron y a mi entender la gente está de acuerdo.

(*) Para conocer más sobre la propuesta, ingresar aquí: https://www.sanisidro.gob.ar/actualizacioncou

(*) La entrevista completa a Marcelo Moscardo la podés ver y escuchar aquí abajo: